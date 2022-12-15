Как Запад убеждает своих же, что нужно помогать Украине, и причём тут кузнечики? Объяснил Андрей Лазуткин

Андрей Лазуткин, политолог:

Ребенка спрашивают: почему ветер происходит? Ребенок говорит: потому что деревья качаются. Эти подонки все время подменяют следствие и причину. Вам дают как факт, что посмотрите, сейчас будет зимняя война, Зеленский будет наступать и так далее. А на самом деле это именно вброс, чтобы сформировать повестку на Западе, чтобы от Украины не отвлекались, чтобы думали только о том, как это дерево качается, и все время в фокусе это держали. Зачем это нужно? Вы правильно сказали – ВПК. На 4-5 лет надо загрузить предприятие, уже деньги отданы, надо только клепать это оружие, чтобы рынок этого оружия тоже сохранялся. Поэтому они вам будут рассказывать, что еще немножко – и Зеленский уже Белгород возьмет. Не надо думать, что они моделируют что-то, чтобы нам предсказать, как будет дальше. Это противники. Противник против нас активно работает, но работает он больше на своих. Надо именно западные круги убеждать, что помощь Украине – это прекрасное дело, которое ни в коем случае нельзя сворачивать. И если надо немножко поесть кузнечиков… У нас «Коммунарка» делает вкусные конфеты «Кузнечики», а там жрут самых настоящих кузнечиков, и это прекрасно. Нам надо продержаться – самое главное.

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