Алексей Журавлёв: вести переговоры можно и нужно, но только об условиях капитуляции нацистского режима

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим будущее белорусского спорта, лишение гражданства для экстремистов и ход специальной военной операции. В гостях политолог Андрей Лазуткин и первый заместитель председателя комитета Государственной Думы России по обороне Алексей Журавлев. Григорий Азаренок, СТВ:

Как вы считаете, достигнуты ли будут цели специальной военной операции, которые были заявлены? Или же где-то придется остановиться?

Алексей Журавлев, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы России по обороне:

Я в данном случае могу верить только нашему президенту. Других у меня просто нет. Сказать, где мы можем остановиться… У меня даже мысли нет о том, что мы можем где-то остановиться. Я недавно приехал с передовой, в понедельник опять уезжаю туда. Я как-то должен объяснять своим бойцам в окопах, о чем идет речь. Это люди другого класса, они другого сорта. Когда мы выводили войска из-под Херсона, я там кровавыми слезами обливался и должен был им объяснять необходимость принятия подобных решений. Понимаете, о чем идет речь? Но я считаю это политическим действием – вывод войск. И оттуда вывод, и из других мест. Это чисто политические вещи. Можно рассказывать, что мы спасаем своих людей, но при штурме Днепра в Великую Отечественную войну у нас раненых было 1 миллион 200 тысяч, погибших – 400 тысяч. Ну так, на всякий случай. Григорий Азаренок:

В том числе на территории Беларуси форсирование Днепра, Лоев – были очень крупные бои.