Игорь Брыло про студотряды: «Это наше будущее. Это те люди, которые пойдут учиться в аграрные вузы»

Новости Беларуси. Когда труд действительно крут. В Минске 15 декабря выбирают лучший студенческий отряд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Масштабная церемония официально завершает третий трудовой семестр. Они работали на производстве, в детских лагерях, строительных объектах. Среди значимых объектов мемориальный комплекс «Хатынь». Тысячи ребят со всей страны помогали в реконструкции исторического объекта.

Елена Шалыпина со своим студенческим отрядом демонстрирует навыки сборки моторного двигателя за считаные минуты. Это лето для студентки сельскохозяйственной академии выдалось действительно жарким. Работы в полях, а как итог – весомый вклад в общереспубликанский каравай.

Карина Верховцева, корреспондент: Это именно тот случай, когда интрига вечера разрешилась буквально у нас на глазах. Здесь все продиктовано местом: сегодня на «Чижовка-Арене» собралось более 6 000 человек!

В Беларуси только в 2022 году в составе студенческих отрядов трудоустроено более 42 тысяч молодых людей. Яркий пример того, что не все студенты живут весело от сессии до сессии. Поиск новых вакансий для молодежи в организациях и на предприятиях идет постоянно.

Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

В этом году, несомненно, эти 12,5 тысячи ребят, которые объединились почти в 750 студенческих отрядов, работали на различных объектах аграрной сферы. И, конечно, это здорово. Во-первых, ребята приобретают навыки, второе – оказывают колоссальную помощь нам. И в-третьих, эти школьники, ребята со среднем специальным образованием – это наше будущее. Это те люди, которые пойдут учиться в аграрные вузы.

Завершится закрытие третьего трудового семестра Всебелорусским слетом студенческих отрядов с участием более полутысячи ребят из всех регионов страны.