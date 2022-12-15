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Игорь Брыло про студотряды: «Это наше будущее. Это те люди, которые пойдут учиться в аграрные вузы»

15 декабря 2022 19:27
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Новости Беларуси. Когда труд действительно крут. В Минске 15 декабря выбирают лучший студенческий отряд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Масштабная церемония официально завершает третий трудовой семестр. Они работали на производстве, в детских лагерях, строительных объектах. Среди значимых объектов мемориальный комплекс «Хатынь». Тысячи ребят со всей страны помогали в реконструкции исторического объекта.

С подробностями из эпицентра молодежного праздника наш корреспондент Карина Верховцева.

Игорь Брыло про студотряды: «Это наше будущее. Это те люди, которые пойдут учиться в аграрные вузы»-1

Елена Шалыпина со своим студенческим отрядом демонстрирует навыки сборки моторного двигателя за считаные минуты. Это лето для студентки сельскохозяйственной академии выдалось действительно жарким. Работы в полях, а как итог – весомый вклад в общереспубликанский каравай.

Завершился 3-й трудовой семестр студотрядов. Сколько ребят приняли участие в движении и какие зарплаты получили?

Игорь Брыло про студотряды: «Это наше будущее. Это те люди, которые пойдут учиться в аграрные вузы»-4

Сегодня заслуженными наградами отметили сотни ребят. Итоги трудового семестра подвели ярко и масштабно.

Игорь Брыло про студотряды: «Это наше будущее. Это те люди, которые пойдут учиться в аграрные вузы»-7

Карина Верховцева, корреспондент:
Это именно тот случай, когда интрига вечера разрешилась буквально у нас на глазах. Здесь все продиктовано местом: сегодня на «Чижовка-Арене» собралось более 6 000 человек!

Игорь Брыло про студотряды: «Это наше будущее. Это те люди, которые пойдут учиться в аграрные вузы»-10

В Беларуси только в 2022 году в составе студенческих отрядов трудоустроено более 42 тысяч молодых людей. Яркий пример того, что не все студенты живут весело от сессии до сессии. Поиск новых вакансий для молодежи в организациях и на предприятиях идет постоянно.

Игорь Брыло про студотряды: «Это наше будущее. Это те люди, которые пойдут учиться в аграрные вузы»-13

Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
В этом году, несомненно, эти 12,5 тысячи ребят, которые объединились почти в 750 студенческих отрядов, работали на различных объектах аграрной сферы. И, конечно, это здорово. Во-первых, ребята приобретают навыки, второе – оказывают колоссальную помощь нам. И в-третьих, эти школьники, ребята со среднем специальным образованием – это наше будущее. Это те люди, которые пойдут учиться в аграрные вузы.

Завершится закрытие третьего трудового семестра Всебелорусским слетом студенческих отрядов с участием более полутысячи ребят из всех регионов страны.

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# Молодежь Беларуси # общество # Карина Верховцева # Елена Шалыпина # Александр Прохоров # Фотофакт

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