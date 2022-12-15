Игорь Брыло про студотряды: «Это наше будущее. Это те люди, которые пойдут учиться в аграрные вузы»
Новости Беларуси. Когда труд действительно крут. В Минске 15 декабря выбирают лучший студенческий отряд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Масштабная церемония официально завершает третий трудовой семестр. Они работали на производстве, в детских лагерях, строительных объектах. Среди значимых объектов мемориальный комплекс «Хатынь». Тысячи ребят со всей страны помогали в реконструкции исторического объекта.
С подробностями из эпицентра молодежного праздника наш корреспондент Карина Верховцева.
Елена Шалыпина со своим студенческим отрядом демонстрирует навыки сборки моторного двигателя за считаные минуты. Это лето для студентки сельскохозяйственной академии выдалось действительно жарким. Работы в полях, а как итог – весомый вклад в общереспубликанский каравай.
Завершился 3-й трудовой семестр студотрядов. Сколько ребят приняли участие в движении и какие зарплаты получили?
Сегодня заслуженными наградами отметили сотни ребят. Итоги трудового семестра подвели ярко и масштабно.
Карина Верховцева, корреспондент:
Это именно тот случай, когда интрига вечера разрешилась буквально у нас на глазах. Здесь все продиктовано местом: сегодня на «Чижовка-Арене» собралось более 6 000 человек!
В Беларуси только в 2022 году в составе студенческих отрядов трудоустроено более 42 тысяч молодых людей. Яркий пример того, что не все студенты живут весело от сессии до сессии. Поиск новых вакансий для молодежи в организациях и на предприятиях идет постоянно.
Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
В этом году, несомненно, эти 12,5 тысячи ребят, которые объединились почти в 750 студенческих отрядов, работали на различных объектах аграрной сферы. И, конечно, это здорово. Во-первых, ребята приобретают навыки, второе – оказывают колоссальную помощь нам. И в-третьих, эти школьники, ребята со среднем специальным образованием – это наше будущее. Это те люди, которые пойдут учиться в аграрные вузы.
Завершится закрытие третьего трудового семестра Всебелорусским слетом студенческих отрядов с участием более полутысячи ребят из всех регионов страны.
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