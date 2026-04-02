В Беларуси планируют ввести ответственность за расчеты криптовалютой

Обеспечить баланс интересов государства и общества – ключевая задача законодателей. 2 апреля в Совете Республики одобрили сразу пять законопроектов, за каждым из которых стоит серьезная подготовительная работа и точечные решения по самым чувствительным направлениям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Один из документов касается водителей: снижается штраф за несвоевременную замену удостоверения. Одновременно государство реагирует на вызовы времени – в сфере финансов усиливается контроль за переводами денежных средств. В частности, планируется ввести ответственность за расчеты криптовалютой. И это не все новшества.
Людмила Сапего, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Вносится изменение по вопросу ввоза товаров в Республику Беларусь и вывоза товаров, если нарушаются временные меры нетарифного регулирования. Ранее этой меры не было. Но это действительно связано с экономическими и политическими процессами, происходящими сегодня в мире. И в первую очередь призвано обеспечить безопасность Республики Беларусь.
Еще один важный законопроект – о недропользовании. Жители сельской местности, рядом с которой находятся карьеры, смогут использовать полезные ископаемые для собственных нужд: строительства, благоустройства, отсыпки территорий. Но с обязательным условием – через согласование с владельцем недр и с соблюдением принципов природоохраны.
Леонид Заяц, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Обязывает сегодня недропользователя по извлечению полезных ископаемых, предположим. Он обязан сегодня привести эту территорию в надлежащий вид для дальнейшего использования в сельскохозяйственной деятельности, то есть складировать необходимый плодородный слой. После извлечения полезных ископаемых это все выстилается плодородным слоем и территория приобретает первоначальное состояние.
Отдельное внимание – качеству законодательства. Одобрен законопроект о нормотворческой деятельности, который вводит четкую систему пересмотра правовых актов. Законодательные будут проверяться на актуальность не реже одного раза в пять лет, документы правительства и местных органов – каждые три года, а министерств и госкомитетов – ежегодно.