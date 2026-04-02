В Беларуси планируют ввести ответственность за расчеты криптовалютой

Обеспечить баланс интересов государства и общества – ключевая задача законодателей. 2 апреля в Совете Республики одобрили сразу пять законопроектов, за каждым из которых стоит серьезная подготовительная работа и точечные решения по самым чувствительным направлениям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один из документов касается водителей: снижается штраф за несвоевременную замену удостоверения. Одновременно государство реагирует на вызовы времени – в сфере финансов усиливается контроль за переводами денежных средств. В частности, планируется ввести ответственность за расчеты криптовалютой. И это не все новшества. Людмила Сапего, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Вносится изменение по вопросу ввоза товаров в Республику Беларусь и вывоза товаров, если нарушаются временные меры нетарифного регулирования. Ранее этой меры не было. Но это действительно связано с экономическими и политическими процессами, происходящими сегодня в мире. И в первую очередь призвано обеспечить безопасность Республики Беларусь.