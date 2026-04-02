Беларусь начинает подготовку к «Белагро-2026»

Укрепить позиции на внешних рынках, найти новых партнеров и продемонстрировать качество, проверенное временем. В профильном Министерстве дали официальный старт подготовке международной выставки «Белагро-2026», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Форум традиционно станет витриной достижений белорусского агропрома: от новейших комбайнов до элитных пород животных. Масштабный форум пройдет с 2 по 6 июня. Площадка останется прежней – выставочный центр «БелЭкспо». Приглашения уже направлены профильным министрам 89 регионов России, а также представителям 53 стран и дипломатических миссий. Среди новинок этого года – специальное мобильное приложение для гостей. Оно поможет не потеряться среди павильонов и заранее составить график посещения самых интересных экспозиций.

Ксения Мелешко, начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Сейчас пока идет формирование количества заявок для участия в выставке «Белагро». Но мы видим, что их, конечно, будет больше. Подтвердили участие в выставке делегации из стран Африки, из стран азиатского региона. Кроме того, к нам приедут страны – участницы ШОС, руководство продовольственной и сельскохозяйственной организации. Поэтому будет много гостей.