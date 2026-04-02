Раскрыли имена тех, кто стоит за санкционным конвейером! Чем обернется антибелорусская политика для «героев»?

Кто стоит за санкционным конвейером? Путь от громких лозунгов до полного морального краха. Как вбросы и откровенная дезинформация стали инструментом попытки уничтожить белорусскую экономику? Мы покажем тех, кто ставил на голодные бунты и проиграл: конкретные лица, адреса и реальные цели кукловодов. Новый выпуск авторской программы Романа Протасевича «Без прикрытия».

Роман Протасевич:

За каждым пакетом ограничений стоят конкретные имена, конкретные деньги и конкретный рупор, которому указали, куда и кому нужно капать на мозг. Сегодняшняя программа – про одно имя, одну семью и одну цепочку. Можно было бы снова поговорить о незаконности, бесполезности, ритуальных заклинаниях с бубном Брюсселя. Скучно. Вместо этого разберем механику. Как один человек за вполне осязаемый западный бюджет методично бьет не по абстрактным национальным интересам, а по кошельку каждого из вас. По медицине, пенсиям, промышленности, по всему тому, что либо приносит деньги в госбюджет, либо получает их.

Роман Протасевич:

Итак, знакомьтесь. Ивашкевич Станислав Викторович. Тот, чьими стараниями санкционные списки пополнились целыми отраслями белорусской экономики. Страна должна знать своих «героев». Наш долг – помочь с этим представлением. Родился 10 августа 1983 года в Минске. Семья не из тех, где за ужином обсуждают погоду. Отец Виктор Ивашкевич – один из основателей БНФ, оппозиционер первой волны, уже тогда нащупавший жилу к призыву об введении санкций против своего государства.



Мать – Алена Радкевич. Ключевая фигура белорусской редакции *** [ресурс признан экстремистским – прим.ред], ныне тихо задыхающегося без американских госдотаций. К слову, госпоже Радкевич до сих пор в собственности остаются две квартиры в Минске. Но яблоко, как водится, от яблони никуда. Тем более, если оно укатилось в Польшу. Жизненный маршрут Станислава, по сути, был размечен с детства. Повзрослев, он устроился журналистом на *** [ресурс признан экстремистским – прим.ред] – телеканал, принадлежащий польскому государственному медиахолдингу TVP. Работа продержалась недолго. Ивашкевич переключился на расследование. Направление сложное, неоднозначное и куда более влиятельное. Вот тут история и начинается.

Роман Протасевич:

Жил наш герой в Минске вплоть до 19 июня 2021 года. Потом граница, Польша, точка невозврата. В Минске остались жена и сын Марк 2006 года рождения, на воспитание которого, судя по всему, времени у отца не находилось. Судить об этом позволяют факты. Молодой человек вел не просто разгульный образ жизни. Его неоднократно задерживали сотрудники милиции за нахождение в общественных местах в состоянии наркотического опьянения. Вот, например, видео, снятое столичной милицией минувшей осенью.

– Ивашкевич Марк.

– Дата рождения?

– 07.11.2006.

– За что задержаны?

– За употребление наркотических веществ.

– Где задержаны?

– Рядом с моим местом работы, на Нововиленской, 41.

– Что из наркотиков употребляете?

– Гашиш, марихуана, мефедрон. Роман Протасевич:

Если вы думаете, что это была случайная или дурная компания, то вы ошибаетесь. В распоряжении редакции есть буквально клондайк неопровержимых доказательств. Десятки, если не сотни, селфи, фото и видео с запрещенными веществами и его девушкой, которую он также подсадил на наркотики. И напоследок закрепим этот факт одним простым видео. Мы просим заранее убрать детей от экранов, так как оно предназначено исключительно для взрослой аудитории. Это буквально пара секунд из того, как Марк Ивашкевич проводил свое время в Минске, пока его отец в эмиграции старался всеми силами нанести максимальный урон стране.

– Можешь снюхать уже.

– Что?

– Снюхай.

Роман Протасевич:

Да, вы все увидели правильно. Внук основателя БНФ снюхивает мефедрон с некой девушкой легкого поведения. Зрелище без скидок, без оправданий, без второго дна. Если у кого-то еще оставались вопросы о ценностях, наследии и громких фамилиях, вот ответ. Наглядный, почти исчерпывающий. И да, трудно не съязвить. Похоже, именно к такому будущему его родня и вела всю эту свою борьбу. Здесь уже не частная слабость, а семейная траектория. Слишком показательная, чтобы ее игнорировать. Дед начал падение всей этой линии, сын продолжил, а внук стал квинтэссенцией вырождения. Финальной точкой в истории о том, как политическая поза с годами превращается в распущенность и банальное моральное разложение. Нашим спецслужбам все это, разумеется, было известно давно. Но Марка Ивашкевича никто не трогал – не хватали, не тащили, не мешали прожигать жизнь.