Литовские власти штрафуют перевозчиков за перевод денег белорусским банкам

Литовские власти нанесли двойной удар по собственным перевозчикам. Сначала они загнали технику в ловушку, закрыв границу с Беларусью в конце октября 2025 года. А теперь принялись штрафовать компании за то, что те вносили средства за вынужденный простой, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За время вынужденного простоя на специализированных стоянках возле пунктов пропуска «Каменный Лог» и «Бенякони» скопилось более 1 900 грузовых машин. Суточная стоимость хранения достигала 120 евро. После того как литовские водители обратились к Александру Лукашенко, белорусская сторона пошла навстречу. Плату за простой уменьшили в несколько раз.

А уже в конце марта нашу страну покинули около 700 единиц техники с литовскими номерами. Еще примерно 900 грузовиков ожидают внесения оплаты, а порядка 300 стоят в очереди на выезд. Однако литовская граница работает вполсилы.

Тем временем Вильнюс, несмотря на уступки, потребовал от официального Минска взять на себя все издержки по хранению и охране фур. В обмен на это Литва якобы готова возобновить диалог с Беларусью по отмене санкций против наших калийных удобрений.