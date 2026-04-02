«Вася, ты готов играть?» Лукашенко приехал на тренировку «Динамо-Минск»

2 апреля Президент Беларуси лично вышел на тренировку хоккейного клуба «Динамо-Минск», чтобы поддержать команду перед одним из самых важных этапов сезона. «Зубры» уже переписали историю – во второй раз вышли в четвертьфинал Континентальной хоккейной лиги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впереди серьезное испытание: 9 апреля на льду «Минск-Арены» они встретятся с российским «Ак Барсом». Такое внимание главы государства закономерно. Хоккей в Беларуси – больше чем спорт. Это эмоции, объединяющие страну. И сам Президент не скрывает личного отношения к игре. После совместной тренировки команда получила не только ряд ценных установок, но и обещание: Александр Лукашенко намерен лично прийти на первую домашнюю игру и поддержать «Динамо-Минск» с трибун.

Для начала немного атмосферы в святая святых для всех белорусских любителей хоккея. В одном звене с этими ребятами – миллионы белорусов. То, что творится в последнее время на трибунах «Минск-Арены», когда играют «зубры», называется «народной любовью».

Визит Президента на тренировку самого известного хоккейного клуба страны – традиция или закономерность, кому как удобнее считать. По факту же иллюстрация того, что внимание и поддержку от Первого безоговорочно получают те, кто показывает результат. А «Динамо-Минск» второй год кряду радует болельщиков успехами в КХЛ. Если в 2025-м понадобилось шесть матчей, чтобы пробиться в четвертьфинал турнира, то год спустя – всего четыре. Помните, в прошлом апреле мед и сало от Александра Лукашенко команда получила? Значит, сработал прошлогодний допинг. Лукашенко – хоккеистам минского «Динамо»: очень переживаю за вас! Спасибо, что порадовали белорусов. Подробнее.

Укрепить силы народной команды глава государства готов и сегодня. А учитывая тот факт, что Александр Лукашенко – ярый хоккейный болельщик и даже перед важной командировкой в КНДР до победы был на трибунах «Минск-Арены», он знает каждого из команды.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Зак молодец, очень неплохо играл. Ну, конечно, пора уже ему дальний правый угол не пропускать. Но хорошо, что не пропускает, как обычно это было, снизу. Но молодцы. Защитники очень хорошо, нападающие.

Президент также точно знает, что прежде всего этим ребятам важна его поддержка. Именно по этой причине глава государства в хоккейной форме на коньках и на льду утром этого четверга, 2 апреля. Но если надо, готов и заночевать. При одном условии. Лукашенко: хоккеисты «Динамо-Минск» заслужили звание народной команды. Подробнее. Детальный разбор прошлых игр и установки с учетом увиденного на ближайшие – обязательная часть тренировки.

Александр Лукашенко:

Вася, ты готов играть? Вася учетный? А то я уже беспокоиться начал. Ну есть некоторые очень мотивированные накануне борьбы и войны с «Ак Барсом». Станислав, я про тебя говорю. Я не против, если ты еще хотя бы одну шайбу забросишь. Ну а вообще, сыграйте достойно, чтобы народ не разочаровался в вас.