Навальный, олигархи и экономика. Как Запад пытался воздействовать на Россию с февраля?

Андрей Лазуткин, политолог:

Если посмотреть, как они пытались на Россию воздействовать с февраля. Первая задача была – Навальный, его сети. Люди сразу побежали куда-то в Грузию – сетей не стало за месяц. Второй момент – это российские олигархи. Они считают, что у нас такая система, где за Путиным сидят ряды купцов, барыг, которые дают ему команды напрямую. Забирая у них яхты, можно, как пультом управления, влиять на российского президента. Оказалось, что это тоже не так. Третий момент – это экономика. Давайте ресурсы как-то обвалим, курс рубля. Тоже это не получилось.

Они не понимают, что, даже убив дочку Дугина, они никогда не смогут как-то повлиять на Путина, потому что Путин – это человек, который давным-давно сформирован, сам на кого хочешь повлияет. Они считают, что у нас система – племенное общество, что-то среднее меду кланом, коррупционной бандой. Как они видят нашу всю Восточную Европу – третий мир. И есть какой-то главарь, вокруг него какое-то окружение, и, дергая за нитки, можно легко рулить всей Россией. Конечно, это не так. Просто они о себе очень хорошего мнения. Считают, что у нас все примитивно, власть устроена, как тупой, очень простой механизм. Даже Беларусь они смогли просчитать в полной мере, как мы видели.

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