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Сувенирный паспорт туриста выпустили в Гродненской области

04 мая 2018 11:15
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Новости Беларуси. Весна и лето – пиковые поры года для иностранцев. То есть, самое время воплощать идеи по развитию туризма в реальность. На бумаге – тоже, рассказали в программе «Специальный репортаж».

Сувенирный паспорт туриста выпустили в Гродненской области -1

Татьяна Лидяева, заместитель начальника управления спорта и туризма Гродненского облисполкома:
Мы выпустили паспорт туриста Гродненской области. Мы его распространяли на международных туристических выставках в Москве, в Берлине и в Пекине. И этот вид рекламной продукции пользовался огромным успехом у посетителей.

Всех интересует Гродненская область.

Сувенирный паспорт туриста выпустили в Гродненской области -4

Сувенирный паспорт на нескольких языках – по сути, путеводитель для туриста.

Пока только по Гродно, но скоро – и для Августовского канала. Иностранец даже сможет ставить отметки в в этом паспорте, на память.

«Дорогой туриста». Специальный репортаж

# Туризм # общество # Татьяна Лидяева

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