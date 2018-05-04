Сувенирный паспорт туриста выпустили в Гродненской области

Новости Беларуси. Весна и лето – пиковые поры года для иностранцев. То есть, самое время воплощать идеи по развитию туризма в реальность. На бумаге – тоже, рассказали в программе «Специальный репортаж».

Татьяна Лидяева, заместитель начальника управления спорта и туризма Гродненского облисполкома:

Мы выпустили паспорт туриста Гродненской области. Мы его распространяли на международных туристических выставках в Москве, в Берлине и в Пекине. И этот вид рекламной продукции пользовался огромным успехом у посетителей. Всех интересует Гродненская область.