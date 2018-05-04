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«Ведутся переговоры с авиакомпаниями по поводу открытия рейсов в гродненский аэропорт»

04 мая 2018 11:06
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Новости Беларуси. Какие путешествия сегодня возможны без крылатого транспорта? Самолёты у туристов всего мира – выбор номер один. Из аэропорта «Гродно» уже можно улететь в Россию, Болгарию, Турцию и Черногорию, рассказали в программе «Специальный репортаж». А теперь мы и сами можем принять иностранцев.

Ведь с Нового года воздушный вокзал Гродно также вошёл в безвизовую зону.

«Ведутся переговоры с авиакомпаниями по поводу открытия рейсов в гродненский аэропорт»-1

А, значит, открываются широкие просторы для грамотного использования географического ресурса страны. На это обратил своё внимание и Президент во время ежегодного послания народу и парламенту.

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На 2 тысячи 560 метров растянулась взлётно-посадочная полоса.

Кстати, она длиннее, чем в том же Вильнюсе.

Уже 25 лет здесь сверяют часы по Гринвичу – единому всемирному времени. Ведь гродненский аэропорт полностью сертифицирован и носит статус международного.

«Ведутся переговоры с авиакомпаниями по поводу открытия рейсов в гродненский аэропорт»-4

Небесные лайнеры он готов принимать круглосуточно.

Плюсуем сюда «безвиз» и получаем весьма заманчивые условия для лоукост-компаний, то есть, бюджетных авиалиний, которые популярны во всём мире.

«Ведутся переговоры с авиакомпаниями по поводу открытия рейсов в гродненский аэропорт»-7

Ирина Лойко, диспетчер участка сервиса Гродненского филиала ГП «Белаэронавигация» (аэропорт «Гродно»):
Ведутся переговоры с авиакомпаниями по поводу открытия рейсов в наш, гродненский аэропорт. Мы готовы принимать самолёты разных типов и готовы встречать туристов всех стран. У нас уже в апреле были туристы, которые прилетали именно без виз. Это были индивидуальные туристы, а также хоккейная команда из Дании.

«Дорогой туриста». Специальный репортаж

# Туризм # общество # Ирина Лойко

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