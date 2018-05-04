«Ведутся переговоры с авиакомпаниями по поводу открытия рейсов в гродненский аэропорт»

Ведь с Нового года воздушный вокзал Гродно также вошёл в безвизовую зону.

Новости Беларуси. Какие путешествия сегодня возможны без крылатого транспорта? Самолёты у туристов всего мира – выбор номер один. Из аэропорта «Гродно» уже можно улететь в Россию, Болгарию, Турцию и Черногорию, рассказали в программе «Специальный репортаж» . А теперь мы и сами можем принять иностранцев.

А, значит, открываются широкие просторы для грамотного использования географического ресурса страны. На это обратил своё внимание и Президент во время ежегодного послания народу и парламенту.

Александр Лукашенко: «Почему нашим гражданам выгоднее летать откуда угодно, но не из Минска?»

На 2 тысячи 560 метров растянулась взлётно-посадочная полоса.

Кстати, она длиннее, чем в том же Вильнюсе.

Уже 25 лет здесь сверяют часы по Гринвичу – единому всемирному времени. Ведь гродненский аэропорт полностью сертифицирован и носит статус международного.