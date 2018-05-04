«Получить полную информацию о том, где и какие скидки»: в Бресте сделали «Карты гостя» и уже продали почти половину
Новости Беларуси. Этот год открыл границы и Брестской области. К «безвизу» присоединились пять районов, рассказали в программе «Специальный репортаж».
За 4 месяца – почти 3 тысячи иностранцев.
Один из них – поляк Дариуш Маньковски. В Бресте он уже был три года назад – теперь есть с чем сравнить.
Дариуш Маньковски, турист (Польша):
Вижу, что много зданий восстановлено. Город становится красивее.
И получает всё больше шансов стать полноценным туристическим центром.
Который притянет ещё больше людей – из Польши и других стран Европы. Поэтому считаю, что эта инициатива открыть Брест для туристов без виз очень хороша.
Для зарубежных гостей во многих кафе сейчас дорабатывают меню.
Появятся и аудиогиды.
А пока, по примеру Минска, разработаны «Карты гостя». Почти половина уже распродана.
Олеся Округ, заведующий сектором спорта и туризма Брестского горисполкома:
Каждый приезжающий в город турист имеет смартфон, который сможет по ссылке QR-кода перейти на страницу нашего городского информационно-туристического портала, и получить полную информацию о том, где и какие скидки.
Разрабатывая карту, мы использовали логотип 1000-летия.
Город находится в преддверии большого праздника. Останется очень хороший сувенир.
«Дорогой туриста». Специальный репортаж