«Получить полную информацию о том, где и какие скидки»: в Бресте сделали «Карты гостя» и уже продали почти половину

Новости Беларуси. Этот год открыл границы и Брестской области. К «безвизу» присоединились пять районов, рассказали в программе «Специальный репортаж».

За 4 месяца – почти 3 тысячи иностранцев.

Один из них – поляк Дариуш Маньковски. В Бресте он уже был три года назад – теперь есть с чем сравнить.