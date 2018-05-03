Что показывали и чем удивляли журналисты на открытии выставки «СМИ в Беларуси»

Новости Беларуси. Журналисты должны работать на консолидацию общества. Об этом заявил министр информации, открывая выставку «СМИ в Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Форум проводится в 22 раз. Он собрал представителей ведущих телеканалов, радиостанций, периодических изданий, а также информационных агентств страны. На форум приехали и многочисленные зарубежные гости. Александр Карлюкевич на выставке «СМИ в Беларуси»: «Меня радует, что всё больше электронного продукта представлено»

Эти кадры – уже история. Одно из главных событий Беларуси – в самом разгаре. Форум на тысячи квадратных метрах собрал 400 СМИ, которые отражают все разнообразие современных трендов в медиасфере. Юлия Огнева на выставке «СМИ в Беларуси» раскрыла секреты новой «Недели»

Лучшие проекты презентуют все СМИ страны. Так, СТВ представил «Новую Неделю с Юлией Огневой». Единственная в Беларуси девушка-ведущая итоговой программы ответила на вопросы зрителей. И это – далеко не всё, что мы еще покажем. Мастер-класс от гримёров и презентации проектов. Чем телеканал СТВ удивляет посетителей на выставке «СМИ в Беларуси»

На выставке представлены СМИ Польши, Украины, Китая, Литвы, Латвии. К нам приехали даже журналисты из Ямало-Ненецкого автономного округа России. Одного из самых северных регионов Федерации.

Ольга Абрамовских, представитель Департамента внутренней политики Ямало-Ненецкого автономного округа (Россия):

Мы видим восхищение и у некоторых даже недоумение, как мы приехали сюда. Настолько издалека. И для вас мы, по-большому счету, экзотические представители на этой выставке. Мы готовы рассказывать о себе, мы готовы делиться опытом, мы готовы встречаться.

Апогеем визита стало подписание Соглашения о сотрудничестве между нашей страной и этим регионом России. Документ подписали вице-губернатор Ямала и министр информации Беларуси.

Алексей Снегирёв, главный редактор газеты «Красный север» (Россия):

Соглашение предусматривает сотрудничество в области как СМИ, так и полиграфии. В том числе и распространение книг, которые выпускаются на Ямале и здесь.

В стороне не остались и журналисты из Поднебесной. Они сейчас проводят большой пресс-тур по Беларуси. Одним из пунктов назначения которого стала площадка медиафорума.

Чжэнь Та Цинь, журналист (Китай):

Я принес с собой эту книгу. Как дань памяти о советских летчиках, отдавших жизни в героических сражениях японо-китайской войны и Уханьской битве. Мне хочется, чтобы две наши страны лучше знали свою историю.

Пятая часть павильона выставки – это региональные СМИ. Каждое со своим колоритом. Кто-то с оттенком средних веков, кто-то – ремесленничества. А Брестчина представила на своем стенде проект, приуроченный к Году малой родины.



Юлия Тикунова, начальник отдела Брестского облисполкома:

Мы рассказываем зрителям и читателям о наших знаковых личностях, которые внесли вклад в развитие брестской области. От исторических личностей до людей бизнеса, экономики, сельского хозяйства.

Выставка продлится еще два дня. Здесь ожидаются мастер-классы известных журналистов, презентации, интерактивные конкурсы и, конечно, развлекательные программы.