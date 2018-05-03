Первые лоукостеры и что предлагает туристам Запад Беларуси. Специальный репортаж на СТВ

Новости Беларуси. Премьера дня на СТВ. В вечернем эфире 3 мая смотрите всё о том, чем встречает туристов Запад Беларуси.

Как готовятся воздушные гавани страны принять первые лоукостеры. В путешествие по безвизовой зоне отправились корреспонденты нашего канала. Подробности вояжа в специальном репортаже Галины Буро «Дорогой туриста или моя страна безгранична». Смотрите 3 мая на СТВ в 20.15.