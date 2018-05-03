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Сертификаты ЦТ-2017 можно использовать для поступления в нынешнем году

03 мая 2018 15:46
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Новости Беларуси. Во время нынешней приемной кампании в высшие учебные заведения можно использовать сертификат за 2017 год.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на первого заместителя министра образования Беларуси Вадима Богуша, сертификатами ЦТ за 2017 год можно воспользоваться в нынешнем году.

Правила приема в учреждения высшего и среднего специального образования Беларуси были скорректированы соответствующим указом №4 от 9 января 2017 года. Срок действия сертификатов централизованного тестирования был продлен до двух лет.

Абитуриент, у которого есть сертификат за прошлый год, может пройти тестирование и в нынешнем. Поступающему предоставится возможность выбрать лучший результат.

По словам Вадима Богуша, в нынешнем году по первому профильному предмету вступительных испытаний были скорректированы пороговые значения. Они стали больше на пять баллов. На специальности сельскохозяйственного и силового блока минимальный порог составляет семь баллов.

Накануне началась регистрация на централизованное тестирование.

Подать заявление можно до 1 июня – здесь подробнее.

# ЦТ (централизованное тестирование) в Беларуси # общество # Вадим Богуш

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