Сертификаты ЦТ-2017 можно использовать для поступления в нынешнем году

Новости Беларуси. Во время нынешней приемной кампании в высшие учебные заведения можно использовать сертификат за 2017 год.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на первого заместителя министра образования Беларуси Вадима Богуша, сертификатами ЦТ за 2017 год можно воспользоваться в нынешнем году.

Правила приема в учреждения высшего и среднего специального образования Беларуси были скорректированы соответствующим указом №4 от 9 января 2017 года. Срок действия сертификатов централизованного тестирования был продлен до двух лет.

Абитуриент, у которого есть сертификат за прошлый год, может пройти тестирование и в нынешнем. Поступающему предоставится возможность выбрать лучший результат.

По словам Вадима Богуша, в нынешнем году по первому профильному предмету вступительных испытаний были скорректированы пороговые значения. Они стали больше на пять баллов. На специальности сельскохозяйственного и силового блока минимальный порог составляет семь баллов.

Накануне началась регистрация на централизованное тестирование.