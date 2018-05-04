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В Бресте пустили автобус в белорусском стиле, а предприниматели учат мову

04 мая 2018 13:31
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Новости Беларуси. В информационно-туристическом центре Бреста можно узнать о жилье, ресторанах с белорусскими блюдами, заказать такси и даже получить первую медицинскую помощь.

В Бресте пустили автобус в белорусском стиле, а предприниматели учат мову -1

Экскурсии здесь предлагают на нескольких языках, рассказали в программе «Специальный репортаж».  

В Бресте пустили автобус в белорусском стиле, а предприниматели учат мову -4

Валентина Тюхай, индивидуальный предприниматель:
Также хотят видеть нашу символику белорусскую, слышать наш язык. Я, в частности, для себя решила, что надо заново изучать белорусский язык.

Потому что больше у меня школьное знание языка.

Теперь я понимаю, что, действительно, туристы хотят слышать именно наш родной.

Пожелания по белорусскому колориту в Бресте учли и переоборудовали автобус.

В Бресте пустили автобус в белорусском стиле, а предприниматели учат мову -7

Белорус:
Переоборудован в национальном стиле. Отличие от стандартного автобуса – высокие стёкла, панорамная крыша, кондиционеры.

Обшивка сделана в национальном стиле из льна.

В Бресте пустили автобус в белорусском стиле, а предприниматели учат мову -10

Александр Рогачук, председатель Брестского горисполкома:
Уже по этому году мы ставим задачу практически удвоить количество иностранных туристов по итогам года.

Потому что 500 тысяч туристов у нас, в среднем, посещает Брест.

Но, как правило, это – представители наших братских республик бывшего Советского Союза. Акцент надо сделать на то, чтобы и европейских туристов привезти сюда со своими деньгами, со своими инвестициями, чтобы он вложил в экономику нашего города.

В Бресте пустили автобус в белорусском стиле, а предприниматели учат мову -13

Кстати, Брест уже вошёл в европейский ТОП лучших городов для отдыха с детьми, по версии одного из влиятельных журналов о путешествиях. Так что начало положено.

«Дорогой туриста». Специальный репортаж

# Туризм # общество # Валентина Тюхай # Александр Рогачук

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