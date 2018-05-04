В Бресте пустили автобус в белорусском стиле, а предприниматели учат мову

Новости Беларуси. В информационно-туристическом центре Бреста можно узнать о жилье, ресторанах с белорусскими блюдами, заказать такси и даже получить первую медицинскую помощь.

Экскурсии здесь предлагают на нескольких языках, рассказали в программе «Специальный репортаж» .

Валентина Тюхай, индивидуальный предприниматель:

Также хотят видеть нашу символику белорусскую, слышать наш язык. Я, в частности, для себя решила, что надо заново изучать белорусский язык.

Потому что больше у меня школьное знание языка.

Теперь я понимаю, что, действительно, туристы хотят слышать именно наш родной.

Пожелания по белорусскому колориту в Бресте учли и переоборудовали автобус.