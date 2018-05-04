В Бресте пустили автобус в белорусском стиле, а предприниматели учат мову

Новости Беларуси. В информационно-туристическом центре Бреста можно узнать о жилье, ресторанах с белорусскими блюдами, заказать такси и даже получить первую медицинскую помощь.
Новости Беларуси. В информационно-туристическом центре Бреста можно узнать о жилье, ресторанах с белорусскими блюдами, заказать такси и даже получить первую медицинскую помощь.
Экскурсии здесь предлагают на нескольких языках, рассказали в программе «Специальный репортаж».
Валентина Тюхай, индивидуальный предприниматель:
Также хотят видеть нашу символику белорусскую, слышать наш язык. Я, в частности, для себя решила, что надо заново изучать белорусский язык.
Потому что больше у меня школьное знание языка.
Теперь я понимаю, что, действительно, туристы хотят слышать именно наш родной.
Пожелания по белорусскому колориту в Бресте учли и переоборудовали автобус.
Белорус:
Переоборудован в национальном стиле. Отличие от стандартного автобуса – высокие стёкла, панорамная крыша, кондиционеры.
Обшивка сделана в национальном стиле из льна.
Александр Рогачук, председатель Брестского горисполкома:
Уже по этому году мы ставим задачу практически удвоить количество иностранных туристов по итогам года.
Потому что 500 тысяч туристов у нас, в среднем, посещает Брест.
Но, как правило, это – представители наших братских республик бывшего Советского Союза. Акцент надо сделать на то, чтобы и европейских туристов привезти сюда со своими деньгами, со своими инвестициями, чтобы он вложил в экономику нашего города.
Кстати, Брест уже вошёл в европейский ТОП лучших городов для отдыха с детьми, по версии одного из влиятельных журналов о путешествиях. Так что начало положено.