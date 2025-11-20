Новости по тегу #Юрий Терех

«Оно уже пришло, мы уже видим, как много контента этим создается, в том числе и политического. На наше счастье, змагары сильно тормозят и не могут это все освоить».
«Все всегда хотят сделать меньше, заработать больше. Естественное человеческое желание».
«Главное – искренне раскаяться, искупить как-то свою вину».
«Мы уже решили, мы идем на Восток. И держаться на западной валюте с этим всем – такое себе».
«То они едут, то они не едут, то они хотят, то не хотят».
«Беларусь нашла какую-то нишу, откуда выпнули Европу пинком, и сейчас там будет что-то делать, развивать. Это показатель, это значит хорошо, правильно все делаем».
Они бы попробовали дрова порубить, как он. Я, скорее всего, тот темп не вытяну, несмотря на разницу. Я сдуюсь. А эти все там хоронят. Он вас всех еще одной рукой.
Ты либо деньгами как-то управляешь, их приумножаешь, либо ты их тратишь.
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