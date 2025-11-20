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Новости по тегу #Юрий Терех

Терех об ИИ: это информационное оружие новой эпохи. Перспектива в этом есть
20 ноября 2025 19:19

Терех об ИИ: это информационное оружие новой эпохи. Перспектива в этом есть

Терех о коррупции: в Украине заплатил кому надо, и не посадят, а у нас посадят
20 ноября 2025 18:37

Терех о коррупции: в Украине заплатил кому надо, и не посадят, а у нас посадят

У нас государство очень гуманное, любой может раскаяться и получить прощение – Юрий Терех о беглых
29 августа 2025 20:47

У нас государство очень гуманное, любой может раскаяться и получить прощение – Юрий Терех о беглых

Почему нужно точно уходить от доллара? Юрий Терех разложил по полочкам
29 августа 2025 20:43

Почему нужно точно уходить от доллара? Юрий Терех разложил по полочкам

Терех о переговорах в Стамбуле: Украина будет выкобениваться, они по-человечески не могут
15 мая 2025 19:23

Терех о переговорах в Стамбуле: Украина будет выкобениваться, они по-человечески не могут

Терех: змагарские помойки разрываются от того, что Беларусь налаживает отношения с Африкой
15 мая 2025 19:06

Терех: змагарские помойки разрываются от того, что Беларусь налаживает отношения с Африкой

Терех о беглых: попробовали бы они рубить дрова, как Президент. Он вас всех еще одной рукой
15 января 2025 20:30

Терех о беглых: попробовали бы они рубить дрова, как Президент. Он вас всех еще одной рукой

Терех: кто-то смеется, что белорусы там экономные. Мы же для людей экономим каждую копейку
15 января 2025 20:28

Терех: кто-то смеется, что белорусы там экономные. Мы же для людей экономим каждую копейку

Всё, закончилось! Терех о провале «белорусской оппозиции» и прекращении финансирования
11 июля 2024 20:04

Всё, закончилось! Терех о провале «белорусской оппозиции» и прекращении финансирования

Терех о беглых: они провалили свою миссию и теперь «отрезаны от кормушки»
11 июля 2024 19:17

Терех о беглых: они провалили свою миссию и теперь «отрезаны от кормушки»

Юрий Терех: Запад деньги не забудет, Украина расплатится за каждую копейку
11 июня 2024 21:04

Юрий Терех: Запад деньги не забудет, Украина расплатится за каждую копейку

Терех: самый страшный сон Америки, что мир откажется от доллара
11 июня 2024 21:00

Терех: самый страшный сон Америки, что мир откажется от доллара