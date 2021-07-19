«Для нас это основная задача». Начальник отдела ГУБОПиК о поиске тех, кто пишет угрозы и оскорбления в деструктивных Telegram-каналах

Новости Беларуси. Кому выгоден терроризм в XXI веке и как бороться с информационными атаками? Подрывные операции и попытки закрыть рот тем, кто в открытую заявляет о своей позиции. Эти и другие аспекты в ток-шоу «По существу» обсудили политологи, эксперты, представители силового блока.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Люди, которые прятались за Telegram-каналом. Сейчас ГУБОПиК стал для них просто самой страшной, наверное, силой. ГУБАЗіК и ператрус – это слова прошлой недели.
Юрий Ткачук, начальник отдела ГУБОПиК МВД Беларуси:
Они нас называют террористической организацией.
Кирилл Казаков:
Действительно ли, как думали люди в июле-августе 2020 года, спрятавшись за никами в Telegram-каналах, и при этом писали, что «мы кого-то убьем, расстреляем, сожжем машину, дом – нас точно не найдут». Находите же?
Юрий Ткачук:
Да, находим. Надо сказать, что мы говорим про терроризм. Мы видим, что в последнее время своеобразный информационный терроризм происходит. Существуют определенные деструктивные Telegram-каналы и чаты, где именно призывают к таким действиям. У них это не очень получается, и, слава богу, то, что случилось с нашими гостями, у них не получилось совершить. Мы устанавливаем этих людей, для нас это основная задача, мы ведем определенную работу, как технического содержание нам позволяет делать, так и методы оперативно-разыскной деятельности позволяют устанавливать данных людей.
Алена Сырова, СТВ:
Они удивляются, когда вы их находите?
Юрий Ткачук:
Да, они удивляются. Им обещают, что их деятельность будет незаметна.
Кирилл Казаков:
Вообще странно, когда ты вписываешь в план «Перамога» свои имя, фамилию, отчество, место работы и говоришь, что «я буду полезен стране при новой власти», и потом через несколько дней за тобой приходят сотрудники милиции.
Юрий Ткачук:
Да. И эти же люди, которые призывают на план «Перамога», они им предлагают совершать любые противоправные действия, которые впоследствии не будут оцениваться как нарушение какого-то закона.
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