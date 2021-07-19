«Для нас это основная задача». Начальник отдела ГУБОПиК о поиске тех, кто пишет угрозы и оскорбления в деструктивных Telegram-каналах

Новости Беларуси. Кому выгоден терроризм в XXI веке и как бороться с информационными атаками? Подрывные операции и попытки закрыть рот тем, кто в открытую заявляет о своей позиции. Эти и другие аспекты в ток-шоу «По существу» обсудили политологи, эксперты, представители силового блока. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Люди, которые прятались за Telegram-каналом. Сейчас ГУБОПиК стал для них просто самой страшной, наверное, силой. ГУБАЗіК и ператрус – это слова прошлой недели.