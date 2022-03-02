Для тех, кому важно знать правду. Собрали все фейки о конфликте в Украине

Новости Беларуси. Информационная война – верный спутник любого геополитического конфликта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вбросы, постправда, откровенная ложь. И без того волнующую всех ситуацию в Украине сегодня окрашивают в выгодные себе тона. Интернет полнится дезинформацией об украинском конфликте. Как не обмануться яркой картинкой или хорошо сложенной сказкой? Проверять каждое слово. Мы собрали для вас главные фейки последних дней. Ксения Худолей, корреспондент:

Российско-украинский конфликт – благодатная почва для фейков. На эмоциях людей играют каждый день, подбрасывая в Сеть все новые выдумки о происходящем. Доверять даже самым правдоподобным новостям, не проверяя их подлинность, значит, стать марионеткой в руках фейкометов. Для тех, кому важно знать правду, мы проверили самые громкие интернет-заявления. ​Белорусские военные в Украине

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ФЕЙК: Белорусские войска участвуют в конфликте в Украине. Наши солдаты то ворвались в Чернигов, то окружили Харьков.

ПРАВДА: Ложь на грани абсурда, ни одного доказательства или подтверждения. Фейк опровергли официально. Фантазии авторов – единственное, что бомбят белорусские военные.

Дмитрий Коршунов, командир 38-й Брестской отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных Сил Беларуси:

Идет поток вранья о том, что Вооруженные Силы Республики Беларусь принимают участие или готовятся принять участие в какой-то войне. Я, командир 38-й Брестской десантно-штурмовой бригады, нахожусь в Бресте. Все подразделения бригады выполняют мероприятия согласно плану подготовки по предназначению. Виктор Гулевич: «Мы не имеем никаких агрессивных планов в отношении сопредельных стран». Читайте здесь. Ксения Худолей:

Единственные белорусы, которые воюют в Украине – беглые белорусы. Они якобы вошли в некое подразделение при «Азове». И теперь призывают собратьев-неонацистов присоединяться. Неудивительно видеть тех, кто продал собственную родину в рядах тех, кто сейчас продает Западу свою. ​Белорусская техника в Украине

ФЕЙК: Белорусские танки атакуют Украину. 300 боевых машин выезжают по маршруту Пинск – Киев.

ПРАВДА: Правда в том, что эта неправда еще и малограмотна. Официальный ответ нашего Министерства обороны – информация, распространяемая отдельными украинскими СМИ о якобы движущейся в направлении Украины колонне в составе 300 танков, является очередным фейком. Самый главный косяк того, кто придумал эту историю, – путаница в терминах: в Беларуси отсутствуют такие воинские формирования, как танковые армии. ​В белорусских моргах большое количество российских солдат

ФЕЙК: Белорусские больницы и морги забиты ранеными и убитыми солдатами российской армии. В основном этнические чеченцы.

ПРАВДА: Хайп на теме смерти – вообще любимое занятие сетевых экспертов. Впрочем, на этот поток сознания доступнее не ответишь. Александр Лукашенко: «Не надо кричать там о тысячах погибших. Мы этого не видим». Читайте здесь. ​Семья Лукашенко улетела из Беларуси

ФЕЙК: Кстати, родные Александра Лукашенко, по заявлениям Telegram-адептов, еще 21 февраля покинули Беларусь.

ПРАВДА: Правда, «отдых в Арабских Эмиратах» сыновья белорусского лидера, видимо, променяли на трудовые будни. Вот, в субботу. 26 февраля, Виктор Лукашенко вместе с Президентом награждает юных биатлонистов в Раубичах. В воскресенье, 27 февраля, голосовать на референдум Президент приехал с сыновьями Дмитрием и Николаем. ​Янукович готовится стать новым президентом Украины

ФЕЙК: Кстати, в Минске вместо белорусского лидера фейкометы обнаружили четвертого президента Украины. У нас в гостях Виктор Янукович якобы готовится снова стать во главе страны. Миф настолько смешной, что даже разоблачения не требует. ​Опубликованы имена белорусов, которые бомбят Украину

ФЕЙК: И еще один феномен лжетворчества. Украинская разведка назвала имена белорусов, которые с неба бомбят южную соседку.

ПРАВДА: Нонсенс в том, что в списке фамилий белорусских летчиков, которые якобы участвуют в авианалетах – Александр Марфицкий и Александр Журавлевич. Они погибли в 2009 году, когда героически увели падающий Су-27 от жилых домов в польском городе Радом. ​Как производят все эти фейки?

И чтобы вы понимали, как это работает. Так выглядит украинская платформа, которая тиражирует бред на нужную аудиторию. Для русских – про сдачу в плен за 5 миллионов рублей и обвал рубля. Для белорусов – фейки про массовую мобилизацию и обращения к материям.

И на десерт – подборка фейков из раздела «магия монтажа». Так западные СМИ пририсовывают к украинской технике знак Z, и она тут же превращается в захваченную российскую. Такой вот интернет-трофей.

А это проамериканские медиа вынуждены экранизировать тысячи заявленных трупов. Пока получается не очень.

На новый уровень телепроизводства выходит Испания – показывают в эфире кадры из компьютерной игры, называя это работой российских подразделений.