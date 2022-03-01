Виктор Гулевич: «Мы не имеем никаких агрессивных планов в отношении сопредельных стран»

Новости Беларуси. Белорусы готовы разговаривать когда угодно и с кем угодно ради мира в регионе. Об этом 1 марта заявил Александр Лукашенко на встрече с членами Совета безопасности и руководством Совмина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Слова война боится каждый белорус, это в нашем генетическом коде. Вот и играют на нервах людей. Лекарство от страха в информационной войне одно – внимательность. Вот яркий пример: западные медиа так «правдиво» освещают украинский конфликт, что даже мертвый оживает. А это – официальная позиция Беларуси.