Виктор Гулевич: «Мы не имеем никаких агрессивных планов в отношении сопредельных стран»

Новости Беларуси. Белорусы готовы разговаривать когда угодно и с кем угодно ради мира в регионе. Об этом 1 марта заявил Александр Лукашенко на встрече с членами Совета безопасности и руководством Совмина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Слова война боится каждый белорус, это в нашем генетическом коде. Вот и играют на нервах людей. Лекарство от страха в информационной войне одно – внимательность. Вот яркий пример: западные медиа так «правдиво» освещают украинский конфликт, что даже мертвый оживает. А это – официальная позиция Беларуси.
Виктор Гулевич, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель Министра обороны Беларуси:
Вооруженные Силы Республики Беларусь всегда пребывают в готовности к защите суверенитета нашей страны. Исходя из этого, мы не имеем никаких агрессивных планов в отношении сопредельных стран. В первую очередь для нас – защита наших границ, нашей территориальной целостности. Мы отслеживаем, анализируем обстановку, которая складывается и которая имеет свойство нарастания, эскалации. Имеет под собой прямые слова, которые выразил секретарь НАТО Столтенберг о том, что будут приводиться в повышенные степени готовности силы первоочередного задействования. Это достаточно большая группировка, которая также может находиться на границах с нашей Республикой Беларусь.
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