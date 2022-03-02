«Нет тяжелее, чем потеря любимого человека». Её муж погиб при исполнении служебного долга, вот её слова

Новости Беларуси. Цветы и венки легли к памятнику сотрудникам, погибшим при исполнении служебного долга, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Он находится в Минске на улице Кальварийской во внутреннем дворике УВД Миноблисполкома. Памятник установлен на средства, собранные по личной инициативе сотрудников. В жизнь идею воплотил известный белорусский скульптор Александр Тухто. На камне золотыми буквами выгравированы фамилии правоохранителей, которые поставили защиту народа и служение Родине выше собственной жизни. Также состоялся торжественный прием членов семей погибших.

Лариса Карецкая, вдова погибшего сотрудника милиции:

Хочется выразить слова благодарности руководству УВД, МВД, которые чтят память наших родных, погибших при исполнении служебных обязанностей. Нет тяжелее, чем потеря любимого человека: отца, сына, мужа. И мой муж тоже работал, служил в Молодечненской РОВД экспертом-криминалистом. Погиб при исполнении служебного долга.

Александр Астрейко, начальник УВД Миноблисполкома:

Наша первая обязанность и основная – это вспомнить тех людей, которые для себя в первую очередь поставили слова присяги, верность долгу и веру в торжество добра и справедливости в интересах наших граждан, нашего государства. Этого не забудет никто.