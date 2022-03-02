Прямой эфир

«Нет тяжелее, чем потеря любимого человека». Её муж погиб при исполнении служебного долга, вот её слова

02 марта 2022 14:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Цветы и венки легли к памятнику сотрудникам, погибшим при исполнении служебного долга, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Нет тяжелее, чем потеря любимого человека». Её муж погиб при исполнении служебного долга, вот её слова-1

Он находится в Минске на улице Кальварийской во внутреннем дворике УВД Миноблисполкома. Памятник установлен на средства, собранные по личной инициативе сотрудников. В жизнь идею воплотил известный белорусский скульптор Александр Тухто. На камне золотыми буквами выгравированы фамилии правоохранителей, которые поставили защиту народа и служение Родине выше собственной жизни. Также состоялся торжественный прием членов семей погибших.

«Нет тяжелее, чем потеря любимого человека». Её муж погиб при исполнении служебного долга, вот её слова-4

Лариса Карецкая, вдова погибшего сотрудника милиции:
Хочется выразить слова благодарности руководству УВД, МВД, которые чтят память наших родных, погибших при исполнении служебных обязанностей. Нет тяжелее, чем потеря любимого человека: отца, сына, мужа. И мой муж тоже работал, служил в Молодечненской РОВД экспертом-криминалистом. Погиб при исполнении служебного долга.

«Нет тяжелее, чем потеря любимого человека». Её муж погиб при исполнении служебного долга, вот её слова-7

Александр Астрейко, начальник УВД Миноблисполкома:
Наша первая обязанность и основная – это вспомнить тех людей, которые для себя в первую очередь поставили слова присяги, верность долгу и веру в торжество добра и справедливости в интересах наших граждан, нашего государства. Этого не забудет никто.

«Нет тяжелее, чем потеря любимого человека». Её муж погиб при исполнении служебного долга, вот её слова-10

Также в память о сотрудниках органов внутренних дел Минской области, погибших при исполнении служебного долга, заложили капсулу с землей с мест захоронений. Церемония прошла в минском Храме-памятнике в честь Всех Святых. Близким погибших выразили слова благодарности за героизм и мужество их родных, тех, кто отдал жизнь за сохранение спокойствия и порядка в нашей стране.

# Милиция Беларуси # общество # Александр Астрейко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Помощник Президента о беженцах из Украины: они будут тут находиться столько, сколько нужно. Всех примем, всех накормим
02 марта 2022 14:13

Помощник Президента о беженцах из Украины: они будут тут находиться столько, сколько нужно. Всех примем, всех накормим

Михаил Гриб: милиционеры предпримут все меры, чтобы обеспечить безопасность на территории Минска
02 марта 2022 14:13

Михаил Гриб: милиционеры предпримут все меры, чтобы обеспечить безопасность на территории Минска

«Вообще не понимают, что им говорит преподаватель». Трудно ли иностранным студентам учиться в белорусских вузах?
02 марта 2022 14:08

«Вообще не понимают, что им говорит преподаватель». Трудно ли иностранным студентам учиться в белорусских вузах?