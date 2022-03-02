Помощник Президента о беженцах из Украины: они будут тут находиться столько, сколько нужно. Всех примем, всех накормим

Новости Беларуси. В гуманитарных целях границы Беларуси открыты всегда. 2 марта в Гомельском районе принимают женщин и детей из Украины. Они приехали из Черниговской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В гуманитарных целях границы Беларуси открыты всегда. 2 марта в Гомельском районе принимают женщин и детей из Украины. Они приехали из Черниговской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Две мамы с детьми взяли с собой только самое необходимое. Вещи умещаются в детской коляске. Их разместили в одном из местных санаториев.
Николай Рогащук, помощник Президента – инспектор по Гомельской области:
Их осмотрят доктора, сделают экспресс-тест на ковид, потому что, к сожалению, его никто не отменял. И дальше будем работать с ними. Они будут тут находиться столько, сколько необходимо. Не зря, когда глава государства говорит и вчера [1 марта – прим. ред.] сказал на совещании, как мы лечим раненых русских солдат, так же будем принимать и украинских беженцев, если они будут идти в нашу сторону, так же как недавно приняла белорусская сторона хасидов, так же как в том году тех же хасидов, когда они шли в Украину, мы всех примем, всех накормим.
Анна Корольчук, корреспондент:
По информации, здесь же, в этом корпусе санатория, уже подготовили еще 60 мест для всех, кто будет нуждаться во временном убежище. От комментариев жительницы Украины отказались, но с их слов, в лесах, в приграничной зоне, находятся еще люди, которые хотели бы пересечь границу, но они боятся нападок мародеров. И с точки зрения личной безопасности от комментариев семьи пока воздерживаются.
Украинская беженка рассказала, как ей помогли белорусские пограничники. Подробности здесь.