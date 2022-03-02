Помощник Президента о беженцах из Украины: они будут тут находиться столько, сколько нужно. Всех примем, всех накормим

Николай Рогащук, помощник Президента – инспектор по Гомельской области:

Их осмотрят доктора, сделают экспресс-тест на ковид, потому что, к сожалению, его никто не отменял. И дальше будем работать с ними. Они будут тут находиться столько, сколько необходимо. Не зря, когда глава государства говорит и вчера [1 марта – прим. ред.] сказал на совещании, как мы лечим раненых русских солдат, так же будем принимать и украинских беженцев, если они будут идти в нашу сторону, так же как недавно приняла белорусская сторона хасидов, так же как в том году тех же хасидов, когда они шли в Украину, мы всех примем, всех накормим.