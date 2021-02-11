Вадим Боровик: сейчас мы выстроили страну-конфету. Почему на наш каравай открыли столько ртов?

Новости Беларуси. Итоги первого дня Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Разговор с участниками Всебелорусского народного собрания, политологами и экспертами по существу. Гости – люди из разных регионов.
Новости Беларуси. Итоги первого дня Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Разговор с участниками Всебелорусского народного собрания, политологами и экспертами по существу. Гости – люди из разных регионов.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
У меня чисто журналистское соображение. Можно графику на экран? Я сейчас попробую объяснить. Смотрите, 1996 год. Основные принципы – отвести белорусов от пропасти. В данном случае здесь, в Минске. И вот основные термины и тезисы, которые были в 1996 году: экспорт, жилье, продовольствие. Фактически, это основные тезисы, которые являются базисом для жизни человека.
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Что мы говорим сейчас? Счастливая семья, сильные регионы, интеллектуальная страна, государство-партнер. Фактически, если думать о том, что происходит, тогда это был экономический кризис, а сейчас это не более и не менее чем буржуазный мятеж, как это назвал сегодня Президент. У меня вопрос: те, кто выходят с бело-красно-белыми флагами, они все получили, они теперь хотят развиваться – они зажрались?
Вадим Боровик, политический аналитик:
С населением надо разговаривать на понятном языке. Когда мы начинаем политологическими терминами объяснять, они путаются. Некоторые думают: а, что-то там Президент спорил с парламентом. Или не было согласия, Конституционный суд работал против Президента. Проблема не в этом. Граждане должны понимать, что у Президента не было полномочий, чтобы решать насущные проблемы: жилье, бандитизм на дорогах, когда останавливали фуры и расстреливали тех, кто везет имущество ценное. То есть не было возможности принимать оперативные решения. Парламент был неэффективный. Президент выступал в парламенте, а депутаты сидели на попе и не хотели покидать парламент.
Кирилл Казаков:
Окей, что поменялось сейчас?
Вадим Боровик:
Сейчас мы выстроили страну-конфету. Почему на наш каравай открыли столько ртов? В 50 самых развитых стран мира входит Беларусь. Номер один в мире по развитию медицины. Мы сегодня и в космосе работаем. Экспорт – пятое в мире место по экспорту молочной продукции. Треть рынка калийных удобрений контролируем. Беларусь сегодня – эффективная экономика. И если бы эти чудаки… Я когда был доверенным лицом Президента, я встречался с избирателями и говорил: если начнут хулиганы, которые приходили на встречу с избирателями… Там была часть граждан, которые пришли задавать вопросы, а часть – которые сорвать встречу. Так вот, я им говорил: вы будете бегать, вы добьетесь девальвации, вы добьетесь санкций, но вы ударите по простым гражданам. И сегодня граждане что должны понимать?
Пенсии по системе «3+3» в Беларуси. Как это должно работать?
Мы не занимаемся просто политикой ради политики, мы не собрались в этом здании, чтобы решить политические вопросы Лукашенко. Лукашенко вложил жизнь свою в эту страну. Он ей предан. Это самый честный политик на постсоветском пространстве, не обижая никого. Естественно, мы уважаем Владимира Владимировича, он тоже прекрасный политик, но! Сегодня он не хочет, как безответственный родитель – вот родил ребенка, вырастил, а потом поругался с женой – ну и пошел ты – нет, он не может так оставить страну. Современная политическая элита должна создать такую систему, когда мы передадим власть, передадим властные полномочия в руки дееспособных, а самое главное, адекватных людей, которые не утратят независимость, которые обеспечат суверенитет и безопасность, экономический рост страны. И мы должны понимать: кто-то думает сегодня о своем кармане, кто-то думает, сегодня зарплата упадет, а может быть здесь будут чужие танки.