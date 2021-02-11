Новости Беларуси. Итоги первого дня Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Разговор с участниками Всебелорусского народного собрания, политологами и экспертами по существу. Гости – люди из разных регионов.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

У меня чисто журналистское соображение. Можно графику на экран? Я сейчас попробую объяснить. Смотрите, 1996 год. Основные принципы – отвести белорусов от пропасти. В данном случае здесь, в Минске. И вот основные термины и тезисы, которые были в 1996 году: экспорт, жилье, продовольствие. Фактически, это основные тезисы, которые являются базисом для жизни человека.

Вадим Боровик, политический аналитик:

С населением надо разговаривать на понятном языке. Когда мы начинаем политологическими терминами объяснять, они путаются. Некоторые думают: а, что-то там Президент спорил с парламентом. Или не было согласия, Конституционный суд работал против Президента. Проблема не в этом. Граждане должны понимать, что у Президента не было полномочий, чтобы решать насущные проблемы: жилье, бандитизм на дорогах, когда останавливали фуры и расстреливали тех, кто везет имущество ценное. То есть не было возможности принимать оперативные решения. Парламент был неэффективный. Президент выступал в парламенте, а депутаты сидели на попе и не хотели покидать парламент. Кирилл Казаков:

Окей, что поменялось сейчас?

Вадим Боровик:

Сейчас мы выстроили страну-конфету. Почему на наш каравай открыли столько ртов? В 50 самых развитых стран мира входит Беларусь. Номер один в мире по развитию медицины. Мы сегодня и в космосе работаем. Экспорт – пятое в мире место по экспорту молочной продукции. Треть рынка калийных удобрений контролируем. Беларусь сегодня – эффективная экономика. И если бы эти чудаки… Я когда был доверенным лицом Президента, я встречался с избирателями и говорил: если начнут хулиганы, которые приходили на встречу с избирателями… Там была часть граждан, которые пришли задавать вопросы, а часть – которые сорвать встречу. Так вот, я им говорил: вы будете бегать, вы добьетесь девальвации, вы добьетесь санкций, но вы ударите по простым гражданам. И сегодня граждане что должны понимать? Пенсии по системе «3+3» в Беларуси. Как это должно работать?