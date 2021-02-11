Андрей Лазуткин: главная разница между 1996 и 2021 годами – сейчас нет кризиса исполнительной власти, который был тогда

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ: Вопрос представителю Коммунистической партии. Президент говорил о том, что в 1996 году мы каким-то образом нивелировали распад Советского Союза. Взяв лучшее, что было в СССР – социальную систему, конкретную защиту гражданина – мы отвели страну от пропасти. Еще раз повторюсь. Сейчас мы говорим о том, что все лучшее, что осталось нам от Советского Союза, мы уже приумножаем. Можно ли таким образом говорить?

Андрей Лазуткин, политолог:

Я бы сказал, что от пропасти мы не просто отвели, мы, можно сказать, взлетели по сравнению с тем, что было тогда. Но главная разница между той ситуацией и нынешней – сейчас нет кризиса исполнительной власти, который был тогда. Напомню, что часть правительства тогда перешла на сторону оппозиции, кроме того, парламент был поделен на две части, и Конституционный суд играл еще против Президента, отменяя пачками все его указы. Реально требовалась новая Конституция, чтобы хотя бы вернуть стране управляемость, чтобы дальше отводить от кризиса, от этой ямы. У Президента это получилось. В чем еще важное сходство? И тогда и сейчас были эти боестолкновения, важен силовой элемент. «Минская весна» 1996 года, которую проводила оппозиция, в принципе, после этого они лет 30 не прибегали к этому методу конкретной силовой дестабилизации.