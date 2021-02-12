Надежда Лазаревич: меру ответственности своей я как делегат понимаю полностью. Мы готовы выходить в виде партии
Новости Беларуси. Итоги первого дня Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Разговор с участниками Всебелорусского народного собрания, политологами и экспертами по существу. Гости – люди из разных регионов.
Алена Сырова, ведущая:
Надежда, вы бы вступили в партию? В какую, например?
Надежда Лазаревич, генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш»:
Партия женщин. Почему нет? Сильных, умных, которые даже в сентябре сделали переломные события, провели такой масштабный форум и показали, что женщины у нас в Республике Беларусь есть.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Наверное, многовекторная позиция прежде всего касается у нас экономики. Политика политикой, но это экономика. Сколько стран на экспорт получают технику от вашего предприятия?
Надежда Лазаревич:
50 стран.
Кирилл Казаков:
В каких регионах?
Надежда Лазаревич:
Финляндия, что перечисляли, Эстония, Российская Федерация, Казахстан, Украина, Польша, Египет, Зимбабве, Мадагаскар. Огромное количество стран. И мы возим постоянно, и сейчас в том числе.
Кирилл Казаков:
Если бы мы сконцентрировались только на Европе, сколько бы процентов экспорта потеряли? Либо только на России? Если бы нас по политическому признаку разделили. Я же понимаю, что политика в любом случае сказалась бы на бизнесе вашего предприятия.
Надежда Лазаревич:
Наш продукт выбирают реальные пользователи, и если мы конкурируем качеством и ценой, даже несмотря на то, что происходило у нас летом и весной, все страны, даже которые с нами были в конфронтации...
Кирилл Казаков:
Российская вакцина «Спутник V» тоже пользуется достаточно авторитетным спросом, но в Украину она не попадает.
Надежда Лазаревич:
Это глупость.
Кирилл Казаков:
Это политика.
Надежда Лазаревич:
А люди страдают.
Кирилл Казаков:
Нужно читать и понимать, что ты действительный делегат шестого Всебелорусского народного собрания на ближайшие четыре года.
Надежда Лазаревич:
Меру ответственности своей я как делегат понимаю полностью. Я уже сказала, что мы готовы выходить в виде партии и участвовать в жизни нашей страны. Это будет либо отдельная партия, либо совместный какой-то коллегиальный орган, если примут решение, для того, чтобы выработать стратегическое решение в дальнейшей жизни. Может быть, пять лет, может быть, и больше, чем пять лет для дальнейших изменений. Мы все прекрасно понимаем, что эти изменения назрели. Их нужно просто сделать грамотно, спокойно, чтобы не было потом очень больно за какие-то неверно сделанные шаги. Нужно понимать, что за нами огромное количество людей, которые на нас смотрят, нам доверяют. Мы как участники все равно пришли от коллективов, в нас верят, и мы не должны людей подвести.
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