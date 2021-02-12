Надежда Лазаревич: меру ответственности своей я как делегат понимаю полностью. Мы готовы выходить в виде партии

Новости Беларуси. Итоги первого дня Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Разговор с участниками Всебелорусского народного собрания, политологами и экспертами по существу. Гости – люди из разных регионов. Алена Сырова, ведущая:

Надежда, вы бы вступили в партию? В какую, например?

Надежда Лазаревич, генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш»:

Партия женщин. Почему нет? Сильных, умных, которые даже в сентябре сделали переломные события, провели такой масштабный форум и показали, что женщины у нас в Республике Беларусь есть. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Наверное, многовекторная позиция прежде всего касается у нас экономики. Политика политикой, но это экономика. Сколько стран на экспорт получают технику от вашего предприятия? Надежда Лазаревич:

50 стран.

Кирилл Казаков:

В каких регионах? Надежда Лазаревич:

Финляндия, что перечисляли, Эстония, Российская Федерация, Казахстан, Украина, Польша, Египет, Зимбабве, Мадагаскар. Огромное количество стран. И мы возим постоянно, и сейчас в том числе. Кирилл Казаков:

Если бы мы сконцентрировались только на Европе, сколько бы процентов экспорта потеряли? Либо только на России? Если бы нас по политическому признаку разделили. Я же понимаю, что политика в любом случае сказалась бы на бизнесе вашего предприятия. Надежда Лазаревич:

Наш продукт выбирают реальные пользователи, и если мы конкурируем качеством и ценой, даже несмотря на то, что происходило у нас летом и весной, все страны, даже которые с нами были в конфронтации...

Кирилл Казаков:

Российская вакцина «Спутник V» тоже пользуется достаточно авторитетным спросом, но в Украину она не попадает. Надежда Лазаревич:

Это глупость. Кирилл Казаков:

Это политика. Надежда Лазаревич:

А люди страдают.