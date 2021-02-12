«ДОСААФ не зря был придуман ещё в 1930-х. Это очень мощная структура, куда молодёжь набирают, с ними занимаются»

Новости Беларуси. Итоги первого дня Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Разговор с участниками Всебелорусского народного собрания, политологами и экспертами по существу. Гости – люди из разных регионов.
Новости Беларуси. Итоги первого дня Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Разговор с участниками Всебелорусского народного собрания, политологами и экспертами по существу. Гости – люди из разных регионов.
Николай Мочанский, директор Минского аэроклуба ДОСААФ:
Давайте начнем с собрания. Президент четко сказал о молодежи: стратегия есть. Все прекрасно понимают, что этот кластер упущенный. Все видят, что молодежь ушла в гаджеты, компьютеры – оттуда достать невозможно. А что взамен?
Алена Сырова, ведущая:
Самолеты. Нет ничего лучше самолетов.
Николай Мочанский:
Мы должны увлекать людей.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
У меня вопрос, в глобальное залажу. Самолеты – это большое увлечение, но это же и ваш большой бизнес.
Николай Мочанский:
Что сейчас интересует молодежь? Я плотно с ними работаю. Мы с 8-го класса берем к себе на самолеты, вертолеты, парашюты и так далее. Мы построили музей – 50 самолетов и вертолетов в музее, молодежи интересно посмотреть, потрогать, посидеть. В это время телефоны в кармане или в машине у родителей. Они это видят и ориентируются по профессии уже, им это интересно. Мы построили павильон космоса четыре года назад – это еще интереснее. Мы памятник открыли нашим выпускникам – у нас 19 героев Советского Союза.
Кирилл Казаков:
Сколько в «Белавиа» выходцев из ДОСААФ?
Николай Мочанский:
Думаю, человек 20 есть.
Кирилл Казаков:
А сколько всего там?
Николай Мочанский:
В «Белавиа» 400 летчиков.
Кирилл Казаков:
400 летчиков, 20 из них – выходцы из ДОСААФ.
Николай Мочанский:
Если не больше.
Кирилл Казаков:
Мы можем говорить о том, что ДОСААФ – это не просто увлечение и хобби, это начальная ступень индустрии?
Николай Мочанский:
ДОСААФ не зря был придуман еще в 1930-х годах. Это очень мощная структура, куда молодежь набирают, с ними занимаются. Не обязательно стать летчиком профессиональным, но он проходит школу маленького воспитания, где и патриотическое воспитание, и к труду, и я бы сказал, труду совестливому. При социализме было слово «совестливый труд», вот там все зарождается, потому что есть на чем, есть что показать, примеры, герои.
Я выступаю в аудиториях во многих институтах. Сейчас у нас выступают как? Я много слышу лекторов, которые выступают: любите родину. Любите родину – больше ничего не говорят. Любите Беларусь. Так ты сравни с чем-нибудь. Вот я, допустим, был в Венесуэле.
Я к чему говорю? Я выступал в колледже промышленников. Привел в пример Венесуэлу – молодежь должна в дискуссии находиться тобой, с лектором, который выступает перед ними. Газ, нефть, в январе прошлого года за 1 доллар можно было купить 9 тонн дизеля, 4,5 тонны бензина 92-го, температура +25 градусов круглый год, океан, море, фрукты – все есть. Голод, бандитизм, органы вырезают и так далее.
Кирилл Казаков:
Насколько ДОСААФ сейчас востребован?
Николай Мочанский:
ДОСААФ сейчас занимается подготовкой молодежи по 26 профессиям.
Алена Сырова:
Это больше или меньше в сравнении с последними пятью годами?
Николай Мочанский:
У нас в Минске 127 человек занимаются. При Советском Союзе занималось до 600 человек, но там была очень большая потребность.
Алена Сырова:
Там была программа специальная.
Николай Мочанский:
Мы готовим и военных летчиков. С этого года будем готовить гражданских летчиков, уже с 1 сентября набор на четыре года и шесть месяцев. Это, конечно, тоже показатель большой, но мы для этого отбираем с 8-го класса и подводим их, чтобы они и по здоровью проходили нормально ВЛК, и по желанию, а не просто отучиться год и бросить. Здесь кропотливая работа, такая же система должна быть и в сельском хозяйстве.
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