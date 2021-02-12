«ДОСААФ не зря был придуман ещё в 1930-х. Это очень мощная структура, куда молодёжь набирают, с ними занимаются»

Новости Беларуси. Итоги первого дня Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Разговор с участниками Всебелорусского народного собрания, политологами и экспертами по существу. Гости – люди из разных регионов.

Николай Мочанский, директор Минского аэроклуба ДОСААФ:

Давайте начнем с собрания. Президент четко сказал о молодежи: стратегия есть. Все прекрасно понимают, что этот кластер упущенный. Все видят, что молодежь ушла в гаджеты, компьютеры – оттуда достать невозможно. А что взамен? Алена Сырова, ведущая:

Самолеты. Нет ничего лучше самолетов. Николай Мочанский:

Мы должны увлекать людей. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

У меня вопрос, в глобальное залажу. Самолеты – это большое увлечение, но это же и ваш большой бизнес.

Николай Мочанский:

Что сейчас интересует молодежь? Я плотно с ними работаю. Мы с 8-го класса берем к себе на самолеты, вертолеты, парашюты и так далее. Мы построили музей – 50 самолетов и вертолетов в музее, молодежи интересно посмотреть, потрогать, посидеть. В это время телефоны в кармане или в машине у родителей. Они это видят и ориентируются по профессии уже, им это интересно. Мы построили павильон космоса четыре года назад – это еще интереснее. Мы памятник открыли нашим выпускникам – у нас 19 героев Советского Союза. Кирилл Казаков:

Сколько в «Белавиа» выходцев из ДОСААФ? Николай Мочанский:

Думаю, человек 20 есть. Кирилл Казаков:

А сколько всего там? Николай Мочанский:

В «Белавиа» 400 летчиков. Кирилл Казаков:

400 летчиков, 20 из них – выходцы из ДОСААФ. Николай Мочанский:

Если не больше.

Кирилл Казаков:

Мы можем говорить о том, что ДОСААФ – это не просто увлечение и хобби, это начальная ступень индустрии? Николай Мочанский:

ДОСААФ не зря был придуман еще в 1930-х годах. Это очень мощная структура, куда молодежь набирают, с ними занимаются. Не обязательно стать летчиком профессиональным, но он проходит школу маленького воспитания, где и патриотическое воспитание, и к труду, и я бы сказал, труду совестливому. При социализме было слово «совестливый труд», вот там все зарождается, потому что есть на чем, есть что показать, примеры, герои.

Я выступаю в аудиториях во многих институтах. Сейчас у нас выступают как? Я много слышу лекторов, которые выступают: любите родину. Любите родину – больше ничего не говорят. Любите Беларусь. Так ты сравни с чем-нибудь. Вот я, допустим, был в Венесуэле. Я к чему говорю? Я выступал в колледже промышленников. Привел в пример Венесуэлу – молодежь должна в дискуссии находиться тобой, с лектором, который выступает перед ними. Газ, нефть, в январе прошлого года за 1 доллар можно было купить 9 тонн дизеля, 4,5 тонны бензина 92-го, температура +25 градусов круглый год, океан, море, фрукты – все есть. Голод, бандитизм, органы вырезают и так далее.