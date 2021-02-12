Алексей Талай: наше государство было готово, чтобы даже такой человек как я смог добиваться, расти

Новости Беларуси. Итоги первого дня Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Разговор с участниками Всебелорусского народного собрания, политологами и экспертами по существу. Гости – люди из разных регионов. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Алексей, в последнее время вы стали символом патриотической Беларуси, того движения, которое противостоит именно бело-красно-белому движению. Что бы вы хотели поменять в Конституции? Вы живете в стране, которая дала вам возможность вырастить четырех детей. Вы живете в стране, которая дала вам возможность заниматься спортом. Вы живете в стране, которая дала вам возможность инклюзивно вписаться в это общество и в принципе стать героем для всех белорусов. Что менять в этой стране?

Алексей Талай, член национальной команды Беларуси по инваспорту:

Совершенно верно, спасибо за такие добрые слова и высокую для меня оценку. В 1999 году я лежал и умирал, никто не мог и представить, что будет дальше. Сегодня я семьянин, отец четверых детей, я многократный рекордсмен мира и Европы, предприниматель, благотворитель. Все это произошло здесь. Если посмотреть в прошлое и посмотреть на меня сегодняшнего, что было основополагающим фактором того, что я стал успешным человеком, известной личностью? Конечно, труд, старания. Наше государство было готово к тому, чтобы даже такой человек, как я, с такими катастрофическими повреждениями, смог существовать, добиваться, расти. Вместе с тем с такой же поездкой я состоялся и как мотивационный спикер, я сегодня выступаю по всему миру: и в Соединенных Штатах Америки, и в Европейском союзе, и на постсоветском пространстве, в родной нашей России. Меня знают и дети, и молодежь, и бизнес-сообщество. Верить в себя. Министр здравоохранения: зачем же мы будем менять систему Семашко, если она показала эффективность?

Кирилл Казаков:

А у меня вопрос еще, он меркантильный. Вы уж извините. Алексей Талай:

Про конституционную реформу? Кирилл Казаков:

Да. Алексей Талай:

Есть очень много моментов, которые сегодня, мы понимаем, надо заложить. Мир меняется вокруг нас, и мы должны вовремя реагировать. Кирилл Казаков:

У меня меркантильный вопрос. Если бы, предположим, вы оказались бы в той ситуации, в которой оказались тогда, при той программе, которую предлагали наши оппозиционеры, при платной медицине – как вы думаете? Можно, я его сейчас переадресую? Дмитрий Леонидович, ваше объективное суждение – сколько бы стоили все операции, чтобы помочь Алексею выкарабкаться и стать таким человеком? Вот эта страховая медицина. То, что мы даем сейчас бесплатно.