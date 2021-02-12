Алексей Талай: наше государство было готово, чтобы даже такой человек как я смог добиваться, расти
Новости Беларуси. Итоги первого дня Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Разговор с участниками Всебелорусского народного собрания, политологами и экспертами по существу. Гости – люди из разных регионов.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Алексей, в последнее время вы стали символом патриотической Беларуси, того движения, которое противостоит именно бело-красно-белому движению. Что бы вы хотели поменять в Конституции? Вы живете в стране, которая дала вам возможность вырастить четырех детей. Вы живете в стране, которая дала вам возможность заниматься спортом. Вы живете в стране, которая дала вам возможность инклюзивно вписаться в это общество и в принципе стать героем для всех белорусов. Что менять в этой стране?
Алексей Талай, член национальной команды Беларуси по инваспорту:
Совершенно верно, спасибо за такие добрые слова и высокую для меня оценку. В 1999 году я лежал и умирал, никто не мог и представить, что будет дальше. Сегодня я семьянин, отец четверых детей, я многократный рекордсмен мира и Европы, предприниматель, благотворитель. Все это произошло здесь. Если посмотреть в прошлое и посмотреть на меня сегодняшнего, что было основополагающим фактором того, что я стал успешным человеком, известной личностью? Конечно, труд, старания. Наше государство было готово к тому, чтобы даже такой человек, как я, с такими катастрофическими повреждениями, смог существовать, добиваться, расти. Вместе с тем с такой же поездкой я состоялся и как мотивационный спикер, я сегодня выступаю по всему миру: и в Соединенных Штатах Америки, и в Европейском союзе, и на постсоветском пространстве, в родной нашей России. Меня знают и дети, и молодежь, и бизнес-сообщество. Верить в себя.
Министр здравоохранения: зачем же мы будем менять систему Семашко, если она показала эффективность?
Кирилл Казаков:
А у меня вопрос еще, он меркантильный. Вы уж извините.
Алексей Талай:
Про конституционную реформу?
Кирилл Казаков:
Да.
Алексей Талай:
Есть очень много моментов, которые сегодня, мы понимаем, надо заложить. Мир меняется вокруг нас, и мы должны вовремя реагировать.
Кирилл Казаков:
У меня меркантильный вопрос. Если бы, предположим, вы оказались бы в той ситуации, в которой оказались тогда, при той программе, которую предлагали наши оппозиционеры, при платной медицине – как вы думаете? Можно, я его сейчас переадресую? Дмитрий Леонидович, ваше объективное суждение – сколько бы стоили все операции, чтобы помочь Алексею выкарабкаться и стать таким человеком? Вот эта страховая медицина. То, что мы даем сейчас бесплатно.
Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
Давайте не будем делать из страховой медицины жупел, потому что страховая медицина страховой медицине рознь. Но в любом случае это были бы сотни тысяч долларов – стоимость оказания медицинской помощи. Это сотни тысяч долларов, которые оплачивает наш налогоплательщик несколько иными путями в виде бюджетной системы здравоохранения. Наши граждане не платят ни копейки за эти операции.
Кирилл Казаков:
Вот это самое главное изменение в Конституцию, которое я никогда бы в жизни не вносил.
Дмитрий Пиневич:
Не хочется сравнивать, но я помню, что – я боюсь сейчас соврать – по-моему, 15 % разорение среднего и мелкого бизнеса в США, система здравоохранения которых достаточно высока в рамках высоких медицинских технологий. От 15 до 20 % разорения среднего и мелкого бизнеса связано с заболеванием кого-либо из членов семьи. Конечно, это важное достижение, что у нас сейчас доступна бесплатная медицина.