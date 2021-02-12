Воскресенский: будет конституционная комиссия. Но мы не можем отвергнуть 17%, которые придерживаются оппозиционных взглядов

Новости Беларуси. Итоги первого дня Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Разговор с участниками Всебелорусского народного собрания, политологами и экспертами по существу. Гости – люди из разных регионов.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Изменение Конституции может привести к последствиям, которые сейчас есть у нашей соседки. Не поменяет ли Конституция всю страну таким образом, что мы посмотрим и – это избитая фраза, я знаю, что ее не любят – как в Украине.