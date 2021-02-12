Воскресенский: будет конституционная комиссия. Но мы не можем отвергнуть 17%, которые придерживаются оппозиционных взглядов

Новости Беларуси. Итоги первого дня Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Разговор с участниками Всебелорусского народного собрания, политологами и экспертами по существу. Гости – люди из разных регионов.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Изменение Конституции может привести к последствиям, которые сейчас есть у нашей соседки. Не поменяет ли Конституция всю страну таким образом, что мы посмотрим и – это избитая фраза, я знаю, что ее не любят – как в Украине.
Юрий Воскресенский, политолог:
Мы же не будем калькировать вслепую. Естественно, будет конституционная комиссия, которая сделает выводы. Но мы не можем отвергнуть тех же 17 %, которые, по исследованию, придерживаются оппозиционных взглядов. Они хотят участвовать в легальном политическом процессе – надо им дать эту возможность. А эта возможность дается через политические партии, поэтому нам надо отреагировать на изменение времени, изменение политического ландшафта. Раньше люди не хотели заниматься политикой, но коронавирус обострил их желание заниматься ею, поэтому они никуда не денутся, и вот эти изменения помогут участвовать в легальном политическом правовом поле.
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