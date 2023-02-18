Польские грузоперевозчики с 18 февраля смогут въезжать и выезжать из Беларуси через любой грузовой пункт пропуска, но только на белорусско-польском участке границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На такой шаг наша страна была вынуждена пойти из-за одностороннего решения Варшавы приостановить работу «Бобровников». Подробнее здесь .

Сергей Дик, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Поляки тем самым хотели создать не только экономическую, но и политическую, и гуманитарную провокации. И все это связано, на мой взгляд, с тем, что произошло это все в преддверии межгосударственного визита нашего президента в Российскую Федерацию. И еще бы хотел отметить, визита предстоящего – с 20 по 22 февраля – в Польшу президента Байдена. Задача польской элиты, польского руководства – усилить напряженность в информационном пространстве, приграничье, тем самым они пытаются создать некоторые элементы железного занавеса.

Напомним, сейчас из шести погранпунктов на границе Беларуси и Польши работают только два: для фур – «Кукурыки – Козловичи», для легковушек – «Тересполь – Брест».