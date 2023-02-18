«Данный робот может говорить». Минские школьники придумали приложение для изучения белорусского языка

«Основная идея проекта заключается в популяризации белорусского языка» Стюша Тайм, блогер:

Продолжаем нашу рубрику «Таланты Беларуси». Сегодня мы приехали в 111-ю школу Минска, на базе которой совсем недавно был разработан уникальный обучающий комплекс «Ясь». Давайте узнаем, что это такое.

Николай Курилович, учитель белорусского языка и литературы ГУО «Средняя школа № 111 имени Михаила Каснерика г. Минска», руководитель проекта «Три в одном»:

Основная идея проекта заключается в популяризации белорусского языка в ученической среде, для учащихся школ, гимназий, колледжей, студентов первых-вторых курсов вузов и вообще для всех любителей белорусского языка. Проект создавался на базе нашей 111-й школы в команде меня и моих учащихся 10-го профильного класса Ильи Волынца и Максима Атрахимовича. Стюша Тайм:

Презентовали вы где-нибудь уже свой проект? Николай Курилович:

Совсем недавно мы вернулись с выставки достижений «Беларусь интеллектуальная», где экспонировали данный проект в секции социально-гуманитарные науки. Частью проекта является голосовой помощник в форме мобильного приложения Стюша Тайм:

Илья, что входит в обучающий комплекс «Ясь»?

Илья Волынец, ученик 10 класса ГУО «Средняя школа № 111 имени Михаила Каснерика г. Минска», автор проекта «Три в одном»:

Комплекс состоит из трех интерактивных элементов. Это новейший лингвистический сайт «Ясь», такой же белорусскоязычный помощник и интерактивная игра с элементами робототехники. На сайте есть целый ряд разделов, одним из них является голосовой помощник, на нем размещены аудиофайлы правил. Например, правил «Лік назоўнікаў». Можно даже послушать. Как это работает, смотрите здесь. Частью проекта является голосовой помощник «Ясь». На нем размещены те же самые лингвистические материалы, но уже в форме мобильного приложения. Оно является полностью белорусскоязычным и разрабатывалось с целью помощи учащимся в изучении белорусского языка.

Максим Атрахимович, ученик 10 класса ГУО «Средняя школа № 111 имени Михаила Каснерика г. Минска», автор проекта «Три в одном»:

Перед вами элементы робототехники, которые мы используем в игре. Данный робот может говорить, учителя используют его перед началом игры, чтобы дети могли правильно произносить слова, которые будут попадаться по ходу игры. «Хотелось сказать слова искренней благодарности всей системе образования Минска» Стюша Тайм:

Поддерживал ли вас кто-нибудь на этом непростом пути?