«Игра на человеческих чувствах». Почему белорусы верят онлайн-мошенникам и как не быть обманутым?

Новости Беларуси. В списке пострадавших сотни жертв мошенничества. О схемах интернет-преступлений бесконечно пишут СМИ, предупреждает милиция. Так почему же белорусы продолжают попадаться в сети киберпреступников? Как обезопасить себя от обмана во Всемирной паутине – репортаж Арины Верховской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Киберпреступление, или онлайн-мошенничество. С каждым днем в сети появляется все больше способов кражи денег. Казалось бы, схемы хорошо и всем известны – вымышленная служба безопасности банков, псевдомилиционеры. Но жертв по-прежнему сотни. Главный тренд последнего времени – фишинг. Мошенник связывается с жертвой через приложения или социальные сети. Так, накануне с минчанином в мессенджере связался якобы представитель банка и сообщил, что неизвестный пытается списать деньги с его счета. Чтобы обезопасить сбережения, мужчина должен скачать мобильное приложение и войти в личный кабинет. Однако после авторизации все средства с карты исчезли.

В приложении было видно, что мои деньги на месте, то есть все хорошо. Однако через некоторое время пришло SMS от банка, что с моего счета списано около 8 тысяч белорусских рублей.

И это не единичный случай. Одна из популярных площадок для афер – маркетплейсы. Вот один из распространенных примеров. Мужчина разместил в интернете объявление о продаже кроссовок. Спустя несколько минут в мессенджере с ним связалась потенциальная покупательница, предложив отправить ей обувь курьером. Деньги пообещала перевести на банковскую карту. Для этого попросила продавца перейти по ссылке и ввести свои реквизиты. Выполнил все условия – потерял 2 000 рублей.

Написали, что хотят купить кроссовки и все. Скинули ссылку, я по ней перешел, допустил ошибку, ввел данные и все – деньги с карточки ушли.

Екатерина Гарлинская, официальный представитель УСК по Минску:

В прошлом году столичными подразделениями возбуждено более пяти тысяч уголовных дел в IT-сфере. В сравнении с аналогичным периодом 2021 года отмечено небольшое увеличение таких преступлений.

Как бы грустно ни звучало, мошенничество такого рода – уже привычное дело. Так почему же белорусы продолжают вестись на подобные уловки? Ответ прост. В основе всех афер – психологическое воздействие. Преступники специально выводят жертв на эмоции, будь то страх или радость. Задача – узнать информацию о ваших банковских картах.

Алексей Новаш, начальник управления по противодействию киберпреступности ГУВД Мингорисполкома:

Все мошенничества построены на методах социальной инженерии. То есть это чистая психология, психологическое воздействие, игра на человеческих чувствах. И когда человеку приходит какое-то сообщение о том, что он что-то выиграл, причем выиграл какой-то баснословный приз, либо совсем случайно он какую-то анкетку заполнил или другие манипуляции провел, и здесь ему свалилась манна небесная. Но чтобы получить этот выигрыш, приз, нужно либо ввести свои реквизиты, куда вам якобы этот денежный приз зачислят, либо сходить в то же почтовое отделение, заплатить какой-то вроде бы мизерный взнос за оплату по ссылке, которая пришла наложенным платежом, и что-то получить.