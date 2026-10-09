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Новости по тегу #Пункты пропуска на границе Беларуси

Перед выходными 640 машин ждут въезда в ЕС – ГПК
09 октября 2026 08:50

Перед выходными 640 машин ждут въезда в ЕС – ГПК

660 грузовиков и сотни легковушек ждут въезда в Евросоюз – ГПК
08 октября 2026 09:48

660 грузовиков и сотни легковушек ждут въезда в Евросоюз – ГПК

ГПК: более 700 автомобилей ожидают въезда в Евросоюз
01 октября 2026 08:28

ГПК: более 700 автомобилей ожидают въезда в Евросоюз

330 грузовиков и 185 легковушек ждут открытия польских и литовских КПП – ГПК
22 сентября 2026 09:28

330 грузовиков и 185 легковушек ждут открытия польских и литовских КПП – ГПК

С пятницы, 18 сентября, очередь легкового и грузового транспорта выросла на 675 единиц – ГПК
21 сентября 2026 09:53

С пятницы, 18 сентября, очередь легкового и грузового транспорта выросла на 675 единиц – ГПК

19 сентября водителям грузового транспорта будет затруднен въезд через литовскую границу – ГТК
19 сентября 2026 08:49

19 сентября водителям грузового транспорта будет затруднен въезд через литовскую границу – ГТК

Около 400 машин ждут въезда перед выходными – ГПК
18 сентября 2026 13:30

Около 400 машин ждут въезда перед выходными – ГПК

Очереди на границе растут. ГПК фиксирует увеличение транспорта на 220 единиц
15 сентября 2026 13:43

Очереди на границе растут. ГПК фиксирует увеличение транспорта на 220 единиц

Более 720 фур и десятки легковушек в очередях – ГПК
03 сентября 2026 14:25

Более 720 фур и десятки легковушек в очередях – ГПК

Гродненские пограничники пресекли попытки ввоза беспилотников и авиамоделей
02 сентября 2026 15:19

Гродненские пограничники пресекли попытки ввоза беспилотников и авиамоделей

Более 1 500 транспортных средств ожидают въезда в Польшу – ГПК
01 сентября 2026 12:50

Более 1 500 транспортных средств ожидают въезда в Польшу – ГПК

Беларусь получила официальное уведомление Литвы об открытии двух пунктов пропуска
19 ноября 2025 19:42

Беларусь получила официальное уведомление Литвы об открытии двух пунктов пропуска