Беларусь изменила режим перемещения польских грузоперевозчиков из-за закрытия «Бобровников»

Польские грузоперевозчики с 18 февраля смогут въезжать и выезжать из Беларуси через любой грузовой пункт пропуска, но только на белорусско-польском участке границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На такой шаг наша страна была вынуждена пойти из-за одностороннего решения Варшавы приостановить работу «Бобровников».

17 февраля соответствующее постановление подписал премьер-министр Роман Головченко, а в МИД был вызван временный поверенный в делах Польши в Беларуси, где его проинформировали об ответных мерах с нашей стороны. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули: вся ответственность за ухудшение условий работы польских перевозчиков лежит на их же правительстве. При этом если власти сопредельной страны продолжат предпринимать деструктивные шаги, Беларусь оставляет за собой право на более серьезные ответные меры для защиты национальных интересов.