Прямой эфир

Беларусь изменила режим перемещения польских грузоперевозчиков из-за закрытия «Бобровников»

18 февраля 2023 10:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Польские грузоперевозчики с 18 февраля смогут въезжать и выезжать из Беларуси через любой грузовой пункт пропуска, но только на белорусско-польском участке границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На такой шаг наша страна была вынуждена пойти из-за одностороннего решения Варшавы приостановить работу «Бобровников».

Беларусь изменила режим перемещения польских грузоперевозчиков из-за закрытия «Бобровников»-1

17 февраля соответствующее постановление подписал премьер-министр Роман Головченко, а в МИД был вызван временный поверенный в делах Польши в Беларуси, где его проинформировали об ответных мерах с нашей стороны. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули: вся ответственность за ухудшение условий работы польских перевозчиков лежит на их же правительстве. При этом если власти сопредельной страны продолжат предпринимать деструктивные шаги, Беларусь оставляет за собой право на более серьезные ответные меры для защиты национальных интересов.

Беларусь изменила режим перемещения польских грузоперевозчиков из-за закрытия «Бобровников»-4

Напомним, сейчас из шести погранпунктов на границе Беларуси и Польши работают только два: для фур – «Кукурыки – Козловичи», для легковушек – «Тересполь – Брест».

Подписывайтесь на нас в Telegram!

Читайте также:

«Мы давали ему шанс». МИД Беларуси потребовал выслать офицера связи погранслужбы Польши из страны

Беларусь ограничила въезд польских грузовиков. Так МИД ответил на закрытие пункта пропуска «Бобровники»

Это политические игры? Растет количество транспорта на въезд в ЕС. Репортаж с границы Беларуси

# Пункты пропуска на границе Беларуси # общество # Роман Головченко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Как пройти диспансеризацию и предотвратить развитие болезней? Разговор о здоровье в ток-шоу «Большой город»
18 февраля 2023 09:47

Как пройти диспансеризацию и предотвратить развитие болезней? Разговор о здоровье в ток-шоу «Большой город»

Без чего невозможен современный учебный процесс? Цифровую трансформацию образования обсудили в Минске
18 февраля 2023 09:00

Без чего невозможен современный учебный процесс? Цифровую трансформацию образования обсудили в Минске

Что изменится в Беларуси в обеспечении кибербезопасности? Суть Указа Президента комментирует эксперт
18 февраля 2023 08:35

Что изменится в Беларуси в обеспечении кибербезопасности? Суть Указа Президента комментирует эксперт