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Декретницы: «Открытый разговор»

22 декабря 2017 20:12
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Новости Беларуси. Недетская борьба за «детские»: куда пропала «зарплата мамы»? Как уйти на больничный в декрете? И можно ли взять двойной отпуск? Это обсуждали в программе «Открытый разговор» эксперты: основатель Центра поддержки материнства и детства «МамСтарт», проекта «МамЭксперт», мама троих детей Наталья Навроцкая и главный правовой инспектор труда Белорусского профсоюза работников энергетики, газовой и топливной промышленности Игорь Силин.

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# общество # Трудовые отношения # Наталья Навроцкая # Игорь Силин

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