Как использовать трудовой отпуск до ухода в декрет: советы экспертов

Новости Беларуси. Отгулять, отложить отпуск или взять денежную компенсацию – рекомендации женщинам, собирающимся в декрет, дали эксперты в программе «Открытый разговор».

Илона Волынец, СТВ:

Когда женщине, которая собирается в декрет, лучше отгулять трудовой отпуск? Может быть, возможен такой вариант: уйти в двойной отпуск?

Игорь Силин, главный правовой инспектор труда Белорусского профсоюза работников энергетики, газовой и топливной промышленности:

Нет. Сначала надо отгулять трудовой отпуск, а потом уйти в отпуск по беременности и родам, а потом уже – в отпуск по уходу за ребёнком.

Наталья Навроцкая, основатель Центра поддержки материнства и детства «МамСтарт», проекта «МамЭксперт», мама троих детей:

Иногда отпуск обычный, трудовой отпуск переносится на период между пособием по беременности и родам, и написанием заявления на пособие по уходу за ребёнком до 3 лет.

Такой вариант иногда тоже проходит.

Илона Волынец:

Но попросить денежную компенсацию вместо отпуска нельзя.

Игорь Силин:

Попросить компенсацию можно. Дело в том, что можно компенсировать по соглашению между работником и нанимателем. То есть, сам работник потребовать не может. И без согласия нанимателя тоже компенсацию работник не получит.