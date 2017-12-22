«В отпуске по уходу за ребёнком работница может получать выплаты единовременные, если они предусмотрены колдоговором»

Новости Беларуси. Имеет ли право женщина в декрете получать премии и подарки к праздникам, 13-ую зарплату, рассказали в программе «Открытый разговор».

Наталья Навроцкая, основатель Центра поддержки материнства и детства «МамСтарт», проекта «МамЭксперт», мама троих детей:

Всё зависит от того, в каких отношениях она осталась с нанимателем.

Насколько я знаю, здесь вопрос идёт именно на усмотрение нанимателя.

И по поводу подарков, и что касается других поощрений для женщин, находящихся в декретном отпуске.

Игорь Силин, главный правовой инспектор труда Белорусского профсоюза работников энергетики, газовой и топливной промышленности:

Работница находится в отпуске по уходу за ребёнком, она не может получать премию, так называемую тоже 13-ую, 14-ую и так далее. Она может получать выплаты единовременные, если они предусмотрены коллективным договором. В частности, это могут быть и выплаты ко Дню матери, к профессиональным праздничным дням, подарки на Новый год.