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«Многие мамы не знают, а наниматель не всегда об этом говорит»: что положено многодетным работницам?

24 декабря 2017 14:23
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Новости Беларуси. О нюансах трудовых отношений, касающихся многодетных родителей, рассказали эксперты в программе «Открытый разговор».  

Наталья Навроцкая, основатель Центра поддержки материнства и детства «МамСтарт», проекта «МамЭксперт», мама троих детей:
Что касается многодетных родителей, могу сказать, что многие мамы не знают, а наниматель не всегда об этом открыто говорит и предлагает: женщины, воспитывающие троих детей до 18 лет, имеют право на один свободный день в неделю с сохранением своего среднедневного заработка.

Декретницы: «Открытый разговор»

# общество # Трудовые отношения # Наталья Навроцкая

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