Не работала или была ремесленником, и ушла в декрет: где получать «детские»?

Новости Беларуси. Нюансы получения мамами в декрете пособий обсуждали в программе «Открытый разговор».

Илона Волынец, СТВ:

Пособия по уходу за ребенком выплачивают по месту работы мамы?

Наталья Навроцкая, основатель Центра поддержки материнства и детства «МамСтарт», проекта «МамЭксперт», мама троих детей:

Либо по месту работы мамы, либо по месту работы отца, в случае, если мама не работала, в случае, если мама самостоятельно уплачивала взносы в Фонд соцзащиты. И, если это – микроорганизация, в количестве до 15 человек, – соответственно, мама получает пособие в ближайшем территориальном центре социальной защиты.