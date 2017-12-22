Хочу подарить свою радость людям, чтоб они поняли, как все происходило на самом деле: католики готовятся встретить Рождество

Новости Беларуси. Католики готовятся отметить Рождество Христово, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Католики готовятся отметить Рождество Христово, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
2017 лет назад, по версии христиан, появился на свет Сын Божий Иисус. Которому через 33 года было суждено умереть за человеческие грехи. Придерживаться этой фабулы или нет – каждый решает сам. Однако, Рождество – это возможность подвести черту за год, сделать для себя выводы, проанализировать ошибки и возродиться на год следующий.
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