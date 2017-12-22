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Хочу подарить свою радость людям, чтоб они поняли, как все происходило на самом деле: католики готовятся встретить Рождество

22 декабря 2017 15:37
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Новости Беларуси. Католики готовятся отметить Рождество Христово, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Хочу подарить свою радость людям, чтоб они поняли, как все происходило на самом деле: католики готовятся встретить Рождество-1

Хочу подарить свою радость людям, чтоб они поняли, как все происходило на самом деле: католики готовятся встретить Рождество-3

Хочу подарить свою радость людям, чтоб они поняли, как все происходило на самом деле: католики готовятся встретить Рождество-5

2017 лет назад, по версии христиан, появился на свет Сын Божий Иисус. Которому через 33 года было суждено умереть за человеческие грехи. Придерживаться этой фабулы или нет – каждый решает сам. Однако, Рождество – это возможность подвести черту за год, сделать для себя выводы, проанализировать ошибки и возродиться на год следующий.

Подробнее в сюжете.

# общество # Фотофакт # Новый год # Анастасия Хоботова

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