Предпремьерный показ спортивной драмы «Переломный момент» состоялся в Минске
Предпремьерный показ спортивной драмы «Переломный момент» состоялся сегодня, 24 ноября, в Минске. Новый полнометражный фильм национальной киностудии ранее могли видеть зрители кинофестиваля «Лістапад» – он открывал форум. Но премьерная версия будет немного отличаться, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Команда авторов вносила изменения до последнего момента, чтобы добиться максимального качества картины. Работали с музыкой и цветокоррекцией. Итоговую версию передали в кинотеатры только этим утром. Теперь все готово к премьере, которая назначена на 27 ноября.
Дмитрий Сорока, режиссер:
Мы сделали все возможное, вообще все, все умирали ради того, чтобы удивить. Вы увидите то, что это не типичная картина Национальной киностудии. Нетипичная в каком смысле: мы сделали огромный акцент на именно визуальную составляющую, на эстетическую составляющую. Это относится к цветокоррекции, ко всем художественным решениям, к операторской работе, к самому сюжету даже. То есть это глубокое кино, но в то же время максимально динамичное. Благо, тема – спортивная драма. Я думаю, что мы сможем всех удивить.
Главные роли в фильме исполнили молодые актеры. Работать приходилось в непростых условиях, требующих настоящего профессионализма и выносливости. Например, финальный заплыв в ленте – это олимпийская дистанция. За съемочную смену артистам пришлось проплыть ее 12 раз.
Денис Сериков, актер:
Мы тренировались специально для фильма полтора месяца. Нужно было проникнуться этим видом спорта. Потому что и режиссер, и все мы, вся съемочная группа хотела показать красоту этого вида спорта. Не зря мы выбрали именно академическую греблю. Когда мы снимали фильм, не было времени чего-то ожидать. Я просто верил, что это будет гениально. Ну, как бы это пафосно ни звучало, я верил, что все будет классно. Потому что трудились каждый день не покладая рук.
После предпремьерного показа у зрителей была возможность пообщаться с режиссером и актерами, задать им вопросы, обсудить картину. После проката в белорусских кинотеатрах лента может появиться и на больших экранах в России.