Предпремьерный показ спортивной драмы «Переломный момент» состоялся в Минске

Предпремьерный показ спортивной драмы «Переломный момент» состоялся сегодня, 24 ноября, в Минске. Новый полнометражный фильм национальной киностудии ранее могли видеть зрители кинофестиваля «Лістапад» – он открывал форум. Но премьерная версия будет немного отличаться, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Команда авторов вносила изменения до последнего момента, чтобы добиться максимального качества картины. Работали с музыкой и цветокоррекцией. Итоговую версию передали в кинотеатры только этим утром. Теперь все готово к премьере, которая назначена на 27 ноября.

Дмитрий Сорока, режиссер:

Мы сделали все возможное, вообще все, все умирали ради того, чтобы удивить. Вы увидите то, что это не типичная картина Национальной киностудии. Нетипичная в каком смысле: мы сделали огромный акцент на именно визуальную составляющую, на эстетическую составляющую. Это относится к цветокоррекции, ко всем художественным решениям, к операторской работе, к самому сюжету даже. То есть это глубокое кино, но в то же время максимально динамичное. Благо, тема – спортивная драма. Я думаю, что мы сможем всех удивить. Главные роли в фильме исполнили молодые актеры. Работать приходилось в непростых условиях, требующих настоящего профессионализма и выносливости. Например, финальный заплыв в ленте – это олимпийская дистанция. За съемочную смену артистам пришлось проплыть ее 12 раз.