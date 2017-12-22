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Катание на коньках придется отложить. Комиссия по ЧС запретила выходить на лед

22 декабря 2017 14:59
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Новости Беларуси. Контроль и еще раз контроль. Особенно во время праздников, особенно во время новогодних. Елочная световая отделка и пиротехника – только в руках взрослых, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Катание на коньках придется отложить. Комиссия по ЧС запретила выходить на лед-1



Никаких спичек, никаких игр на проезжей части. Как показывает практика, каникулы и длительные выходные – самое опасное для детей время. Они лишены усиленного внимания взрослых, а в праздничной суете мамы-папы рискуют недосмотреть. Следите за малышами, организовывайте их досуг и тогда праздник запомнится надолго исключительно приятными эмоциями.

Катание на коньках придется отложить. Комиссия по ЧС запретила выходить на лед-3


Ирина Сапунова, инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Миноблисполкома:
С начала 2017 года на территории Минской области произошло 57 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, в которых три ребенка мы потеряли, 60 детей получили травмы различной степени тяжести. С целью недопущения дорожно-транспортных происшествий с участием детей в преддверии каникул и в сами каникулы сотрудники госавтоинспекции совместно с другими службами милиции проводят профилактические беседы как с детской аудиторией, так и со взрослой.

Катание на коньках придется отложить. Комиссия по ЧС запретила выходить на лед-5

Катание на коньках придется отложить. Комиссия по ЧС запретила выходить на лед-7


И еще важная информация, которые касается всех: и детей, и взрослых. 22 декабря Комиссия по чрезвычайным ситуациям при Миноблисполкоме приняла решение о запрете выхода на лед – пока покрытие не достигнет нужной толщины. Хрупкий и слабый лед собирает жертвы. На днях под ним оказались двое мужчин из Витебской области. Они погибли.

# общество # Фотофакт # Правила безопасности # Ирина Сапунова

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