«Декретнице» нужно уехать на сессию: сохраняется ли отпуск по уходу за ребёнком?

Новости Беларуси. Что делать, если мама в декрете учится в другом городе, рассказали в программе «Открытый разговор».
Игорь Силин, главный правовой инспектор труда Белорусского профсоюза работников энергетики, газовой и топливной промышленности:
В этом случае ей не повезёт. Данный случай не предусмотрен в законодательстве.
Наталья Навроцкая, основатель Центра поддержки материнства и детства «МамСтарт», проекта «МамЭксперт», мама троих детей:
Если, к примеру, мама вышла на работу, либо на дневное обучение, то отпуск по уходу за ребёнком может оформить другой член семьи на этот период.
В случае, если заочная форма…
Илона Волынец, СТВ:
То придётся просить соседку. Или бабушку.
Наталья Навроцкая:
Да, придётся каким-то образом выходить из ситуации.