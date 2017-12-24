«Декретнице» нужно уехать на сессию: сохраняется ли отпуск по уходу за ребёнком?

Новости Беларуси. Что делать, если мама в декрете учится в другом городе, рассказали в программе «Открытый разговор».

Игорь Силин, главный правовой инспектор труда Белорусского профсоюза работников энергетики, газовой и топливной промышленности:

В этом случае ей не повезёт. Данный случай не предусмотрен в законодательстве.

Наталья Навроцкая, основатель Центра поддержки материнства и детства «МамСтарт», проекта «МамЭксперт», мама троих детей:

Если, к примеру, мама вышла на работу, либо на дневное обучение, то отпуск по уходу за ребёнком может оформить другой член семьи на этот период.

В случае, если заочная форма…

Илона Волынец, СТВ:

То придётся просить соседку. Или бабушку.

Наталья Навроцкая:

Да, придётся каким-то образом выходить из ситуации.