Можно ли взять «больничный» во время декрета?

Новости Беларуси. Что делать, если мама, находясь в отпуске по уходу за ребёнком, заболела, рассказали в программе «Открытый разговор».

Игорь Силин, главный правовой инспектор труда Белорусского профсоюза работников энергетики, газовой и топливной промышленности:

Она находится в отпуске социальном, она не может выйти на «больничный».

Илона Волынец, СТВ:

То есть, маме нельзя болеть?

Игорь Силин:

Нет.

Наталья Навроцкая, основатель Центра поддержки материнства и детства «МамСтарт», проекта «МамЭксперт», мама троих детей:

Если мама заболела и не может осуществлять уход за ребёнком, то в этом случае «больничный» может взять отец, либо другой родственник, который сможет в этот период, пока мама болеет, ухаживать за малышом.

Такое право у нас есть.

Илона Волынец:

То есть, маме никакой «больничный» не выдаётся, а этот листок предоставляется по месту работы уже папе, чтобы он смог ухаживать за ребёнком?

Наталья Навроцкая:

Да.

Игорь Силин:

Лицу, фактически осуществляющему уход за ребёнком.

Наталья Навроцкая:

Это может быть и бабушка.

Илона Волынец:

Мама не обязательно должна быть госпитализирована, она может болеть и дома?

Наталья Навроцкая:

Может.