Можно ли взять «больничный» во время декрета?

Новости Беларуси. Что делать, если мама, находясь в отпуске по уходу за ребёнком, заболела, рассказали в программе «Открытый разговор».
Игорь Силин, главный правовой инспектор труда Белорусского профсоюза работников энергетики, газовой и топливной промышленности:
Она находится в отпуске социальном, она не может выйти на «больничный».
Илона Волынец, СТВ:
То есть, маме нельзя болеть?
Игорь Силин:
Нет.
Наталья Навроцкая, основатель Центра поддержки материнства и детства «МамСтарт», проекта «МамЭксперт», мама троих детей:
Если мама заболела и не может осуществлять уход за ребёнком, то в этом случае «больничный» может взять отец, либо другой родственник, который сможет в этот период, пока мама болеет, ухаживать за малышом.
Такое право у нас есть.
Илона Волынец:
То есть, маме никакой «больничный» не выдаётся, а этот листок предоставляется по месту работы уже папе, чтобы он смог ухаживать за ребёнком?
Наталья Навроцкая:
Да.
Игорь Силин:
Лицу, фактически осуществляющему уход за ребёнком.
Наталья Навроцкая:
Это может быть и бабушка.
Илона Волынец:
Мама не обязательно должна быть госпитализирована, она может болеть и дома?
Наталья Навроцкая:
Может.