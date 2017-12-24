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Можно ли взять «больничный» во время декрета?

24 декабря 2017 13:42
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Новости Беларуси. Что делать, если мама, находясь в отпуске по уходу за ребёнком, заболела, рассказали в программе «Открытый разговор».

Игорь Силин, главный правовой инспектор труда Белорусского профсоюза работников энергетики, газовой и топливной промышленности:
Она находится в отпуске социальном, она не может выйти на «больничный».

Илона Волынец, СТВ:
То есть, маме нельзя болеть?

Игорь Силин:
Нет.

Наталья Навроцкая, основатель Центра поддержки материнства и детства «МамСтарт», проекта «МамЭксперт», мама троих детей:
Если мама заболела и не может осуществлять уход за ребёнком, то в этом случае «больничный» может взять отец, либо другой родственник, который сможет в этот период, пока мама болеет, ухаживать за малышом.

Такое право у нас есть.

Илона Волынец:
То есть, маме никакой «больничный» не выдаётся, а этот листок предоставляется по месту работы уже папе, чтобы он смог ухаживать за ребёнком?

Наталья Навроцкая:
Да.

Игорь Силин:
Лицу, фактически осуществляющему уход за ребёнком.

Наталья Навроцкая:
Это может быть и бабушка.

Илона Волынец:
Мама не обязательно должна быть госпитализирована, она может болеть и дома?

Наталья Навроцкая:
Может.  

Декретницы: «Открытый разговор»

# общество # Трудовые отношения # Наталья Навроцкая # Игорь Силин

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