Получить подарок и поводить хоровод: резиденция Деда Мороза открылась в минском парке Горького

Новости Беларуси. Главный зимний волшебник Минска 22 декабря прибыл в свою резиденцию, а с ним – и прекрасная помощница Снегурочка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь новогодние персонажи будут принимать гостей каждый день в парке имени Максима Горького.

Дед Мороз:

Мы находимся в нашем волшебном домике, готовы принять всех желающих. Он абсолютно волшебный. Сюда можно придти с добрыми намерениями, с хорошими пожеланиями и уйти с подарком и наставлениями от меня и моей помощницы Снегурочки.

Посетители резиденции Деда Мороза:

Я подготовила подсказочку для Деда Мороза, чтобы он узнал лично, с кем он общается – по просьбе людей-организаторов. Принесла письмо, которое Доминик писал Деду Морозу. Мне Дед Мороз подарил конфету!