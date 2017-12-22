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Получить подарок и поводить хоровод: резиденция Деда Мороза открылась в минском парке Горького

22 декабря 2017 15:00
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Новости Беларуси. Главный зимний волшебник Минска 22 декабря прибыл в свою резиденцию, а с ним – и прекрасная помощница Снегурочка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь новогодние персонажи будут принимать гостей каждый день в парке имени Максима Горького.

Получить подарок и поводить хоровод: резиденция Деда Мороза открылась в минском парке Горького-1

Дед Мороз:
Мы находимся в нашем волшебном домике, готовы принять всех желающих. Он абсолютно волшебный. Сюда можно придти с добрыми намерениями, с хорошими пожеланиями и уйти с подарком и наставлениями от меня и моей помощницы Снегурочки.

Получить подарок и поводить хоровод: резиденция Деда Мороза открылась в минском парке Горького-4

Посетители резиденции Деда Мороза:
Я подготовила подсказочку для Деда Мороза, чтобы он узнал лично, с кем он общается – по просьбе людей-организаторов. Принесла письмо, которое Доминик писал Деду Морозу.

Мне Дед Мороз подарил конфету!

Получить подарок и поводить хоровод: резиденция Деда Мороза открылась в минском парке Горького-7

Маленькие посетители будут читать стихи, петь песни, разгадывать загадки и танцевать. Ни один ребенок не уйдет без подарков из волшебного сундука. Работать резиденция Деда Мороза будет до 7 января.

# общество # Фотофакт # Новый год

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