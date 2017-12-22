Задерживают выплату детских пособий: положена ли компенсация за просрочку?

Новости Беларуси. На что могут рассчитывать родители, если им не вовремя выплачивают пособия по уходу за ребёнком, рассказали в программе «Открытый разговор».

Илона Волынец, СТВ:

Если работнику не заплатили вовремя зарплату, он вправе взыскать с нанимателя компенсацию в размере среднего заработка за каждый день просрочки. Имеет ли такое же право «декретница»?

Игорь Силин, главный правовой инспектор труда Белорусского профсоюза работников энергетики, газовой и топливной промышленности:

Заработную плату у нас за каждый день задержки выплачивают только в случае, когда наниматель не рассчитал работника при увольнении в день увольнения. В случае задержки пособия сумма только индексируется, средний заработок в этом случае не выплачивается, потому что это – пособие.

Илона Волынец:

То есть, если пособие, предположим, не выплачивалось несколько месяцев, то никакой компенсации мама не может получить?

Игорь Силин:

Нет. Только индексацию пособия.