«Хоть копейки дайте, надо лекарство срочно купить»: на лидском предприятии не вовремя выплачивают детские пособия

Новости Беларуси. О проблеме со своевременными выплатами «декретницам» рассказали в программе «Открытый разговор» Инна Тешко, многодетная мама:

Денег не хватает. Ну не могу, как они дают детское пособие с такими разрывами. Суммы небольшие, не знаешь, как что-то купить. Инне Тешко пришлось полностью перекроить семейный бюджет. Она – мама четверых детей. В семье полный комплект: два школьника, детсадовец и двухгодовалая Танюша – расходов выше крыши. Одной зарплаты мужа на шестерых явно не хватает.



До выхода в декрет женщина работала формовщиком на предприятии «Лидастройконструкция». Поначалу детское пособие завод платил исправно: каждый месяц в срок, теперь же поступления на карту, как стихия – совершенно непредсказуемы.

Инна Тешко:

Неизвестно, когда это пособие будет. Надо звонить, надо проситься: «Может, какие-то деньги? Дайте хоть немножко». Всю сумму они сразу не дают.

Когда мы выписались из больницы, мне надо срочно было купить лекарства. Звоню на завод. Говорю: «Ну хоть копейки, хоть 50 рублей дайте мне, надо лекарство срочно купить». «У нас нету денег», – даже разговаривать не хотели.

Деньги приходится одалживать у сестёр или знакомых. Инна даже не знает, какого числа ей должны платить детское пособие. Его она получает частями, порой не в полном объёме за месяц.

Никакой уверенности в завтрашнем дне.

А между тем наряжённая ёлка в комнате напоминает – праздник к нам приходит. Только вот – с чем его встречать?

А здесь Новый год, похоже, ждут все, кроме главных спонсоров торжества – родителей. В семье также четверо детей. Мама в двойном декрете – детское пособие по размеру, вроде, приличное – платили бы вовремя! Та же история у папы: зарплата-«минималка», и ту задерживают.

За что жить – вопрос риторический. Камень преткновения, опять же, завод «Лидастройконструкция». Супруги теперь на попечении своих же родителей. Без их помощи иногда даже за садик не заплатить. Не говоря о покупке продуктов или детской одежды.