«Хоть копейки дайте, надо лекарство срочно купить»: на лидском предприятии не вовремя выплачивают детские пособия
Новости Беларуси. О проблеме со своевременными выплатами «декретницам» рассказали в программе «Открытый разговор»
Инна Тешко, многодетная мама:
Денег не хватает. Ну не могу, как они дают детское пособие с такими разрывами.
Суммы небольшие, не знаешь, как что-то купить.
Инне Тешко пришлось полностью перекроить семейный бюджет. Она – мама четверых детей. В семье полный комплект: два школьника, детсадовец и двухгодовалая Танюша – расходов выше крыши.
Одной зарплаты мужа на шестерых явно не хватает.
До выхода в декрет женщина работала формовщиком на предприятии «Лидастройконструкция». Поначалу детское пособие завод платил исправно: каждый месяц в срок, теперь же поступления на карту, как стихия – совершенно непредсказуемы.
Инна Тешко:
Неизвестно, когда это пособие будет. Надо звонить, надо проситься: «Может, какие-то деньги? Дайте хоть немножко».
Всю сумму они сразу не дают.
Когда мы выписались из больницы, мне надо срочно было купить лекарства. Звоню на завод. Говорю: «Ну хоть копейки, хоть 50 рублей дайте мне, надо лекарство срочно купить». «У нас нету денег», – даже разговаривать не хотели.
Деньги приходится одалживать у сестёр или знакомых. Инна даже не знает, какого числа ей должны платить детское пособие. Его она получает частями, порой не в полном объёме за месяц.
Никакой уверенности в завтрашнем дне.
А между тем наряжённая ёлка в комнате напоминает – праздник к нам приходит. Только вот – с чем его встречать?
А здесь Новый год, похоже, ждут все, кроме главных спонсоров торжества – родителей. В семье также четверо детей. Мама в двойном декрете – детское пособие по размеру, вроде, приличное – платили бы вовремя! Та же история у папы: зарплата-«минималка», и ту задерживают.
За что жить – вопрос риторический.
Камень преткновения, опять же, завод «Лидастройконструкция». Супруги теперь на попечении своих же родителей. Без их помощи иногда даже за садик не заплатить.
Не говоря о покупке продуктов или детской одежды.
На свой гардероб Зинаида и вовсе махнула рукой – дети, прежде всего.
Зинаида Шимелевич, многодетная мама:
Уже устали! Потому что, когда звонишь к ним, а они говорят в бухгалтерии: «Ждём денег, позвоните после обеда».
Звонишь после обеда: «Сегодня ничего не будет, звоните завтра».
И вот так всю неделю звонишь, звонишь и ничего.
Не выплачивают или задерживают «детские»: что делать
Декретницы: «Открытый разговор»