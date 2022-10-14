«Чтобы национальные валюты были и валютой контрактов». Осуществимы ли планы ЕЭК без иностранных купюр?

Новости Беларуси. Александр Лукашенко предостерег об усилении давления по всему периметру СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Странам Содружества нужно быть готовыми к самым разнообразным провокациям. Об этом белорусский лидер заявил на саммите СНГ.

Саммит – это и время встреч в кулуарах. Обсуждения тем вне повестки. Здесь же принимают участие представители других интеграционных структур. Наш Михаил Мясникович рассказал журналистам о потенциале национальных валют.

Михаил Мясникович, председатель коллегии ЕЭК:

У нас уже сейчас порядка 75 % – в национальных валютах. Этот уровень между Россией и Беларусью значительно выше, но я имею в виду еще Армению, Казахстан и Кыргызстан, у которых от 50 % до 60 % в среднем. Но это полдела. Мы активно проводим политику, чтобы национальные валюты были и валютой контрактов. То есть, чтобы ценообразование закладывалось, формировалось в национальных валютах.

Маяк для СНГ – это отношения в формате Союзного государства. Обойтись без иностранных валют и, например, чипов.