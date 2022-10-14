«Чтобы национальные валюты были и валютой контрактов». Осуществимы ли планы ЕЭК без иностранных купюр?

Новости Беларуси. Александр Лукашенко предостерег об усилении давления по всему периметру СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Странам Содружества нужно быть готовыми к самым разнообразным провокациям. Об этом белорусский лидер заявил на саммите СНГ.
Саммит – это и время встреч в кулуарах. Обсуждения тем вне повестки. Здесь же принимают участие представители других интеграционных структур. Наш Михаил Мясникович рассказал журналистам о потенциале национальных валют.
Михаил Мясникович, председатель коллегии ЕЭК:
У нас уже сейчас порядка 75 % – в национальных валютах. Этот уровень между Россией и Беларусью значительно выше, но я имею в виду еще Армению, Казахстан и Кыргызстан, у которых от 50 % до 60 % в среднем. Но это полдела. Мы активно проводим политику, чтобы национальные валюты были и валютой контрактов. То есть, чтобы ценообразование закладывалось, формировалось в национальных валютах.
Маяк для СНГ – это отношения в формате Союзного государства. Обойтись без иностранных валют и, например, чипов.
Дмитрий Крутой, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:
Заканчиваются внутригосударственные процедуры по согласованию финансовых условий кредитования этих проектов. Все последние штрихи на последней встрече президентов были расставлены. Мы видим, что проекты будут разделены на два пула по условиям финансирования. Первый (приоритетный) – это микроэлектроника, то, что нужно сейчас, быстрее. И второй – это машиностроительные проекты. Их можно условно назвать так.
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