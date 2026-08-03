Крупный пожар вспыхнул на складе с химикатами во Франции

Площадь возгорания достигла полутысячи квадратных метров. По словам очевидцев, перед пожаром прогремел мощный взрыв. К месту происшествия направили около 50 пожарных машин. Местные власти попросили примерно 30 тысяч жителей не выходить из домов – это нужно, чтобы избежать воздействия возможных ядовитых выбросов. Известно, что прошлой осенью на объекте проходила проверка: тогда были выявлены нарушения.