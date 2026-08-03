Прямой эфир

Крупный пожар вспыхнул на складе с химикатами во Франции

03 августа 2026 06:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На северо‑востоке Франции вспыхнул пожар на территории бывшего металлургического завода – огонь охватил склад химических веществ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крупный пожар вспыхнул на складе с химикатами во Франции-2

Площадь возгорания достигла полутысячи квадратных метров. По словам очевидцев, перед пожаром прогремел мощный взрыв. К месту происшествия направили около 50 пожарных машин. Местные власти попросили примерно 30 тысяч жителей не выходить из домов – это нужно, чтобы избежать воздействия возможных ядовитых выбросов. Известно, что прошлой осенью на объекте проходила проверка: тогда были выявлены нарушения.

# франция

Другие новости рубрики

Все новости
«Зеленая повестка» – это химера! Нестеренко о провале климатической политики ЕС
02 августа 2026 19:34

«Зеленая повестка» – это химера! Нестеренко о провале климатической политики ЕС

Раскол в ЕС и отмена Шенгена. Чем обернулся миграционный кризис в испанском анклаве
02 августа 2026 17:06

Раскол в ЕС и отмена Шенгена. Чем обернулся миграционный кризис в испанском анклаве

В хранилищах Европы запасы газа близки к историческому антирекорду
02 августа 2026 10:55

В хранилищах Европы запасы газа близки к историческому антирекорду