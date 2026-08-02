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Климатический кризис и двойные стандарты – Ветренко о глобальном потеплении в Европе

02 августа 2026 19:11
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Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогли гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа. 

Климатический кризис и двойные стандарты – Ветренко о глобальном потеплении в Европе-2

Инна Ветренко, доктор политических наук, профессор, заведующая кафедрой социальных технологий РАНХиГС (Россия):
На самом деле потепление климата началось не вчера. И мы с вами уже неоднократно в течение 5 лет наблюдаем то, что сейчас происходит в Европе. Допустим, та же Британия: буквально на днях описали случаи 2022 года, 2025 года. И вот сейчас то, что случилось на территории Британии. 

В семи основных районах введен официальный режим засухи. 23 миллиона человек остались без нормальной, регулярной подачи воды. Одна из ведущих компаний прекратила это делать. И британцы сами себе задают вопрос: почему так происходит? Ведь мы знали: так было в прошлом году, так было в 2022 году. Почему ничего не происходит? Почему мы никакие превентивные меры не предпринимаем? 

Начинается опять вот эта вот ротация техники. Франция, чтобы погасить свои пожары, просит помощи у Испании, которая сама просто задыхается в огне. И мы это наблюдаем постоянно. Мне кажется, здесь не в плане климатического нахождения – какие страны получают преимущество. 

Да, в северных странах это касается их меньше, хотя Евросоюз позиционирует себя как единую политическую единицу. Это вопросы, которые нужно задать: почему так происходит и почему страдают люди, – непосредственно истеблишменту Евросоюза, который для себя кондиционеры не отключает. 

# Инна Ветренко

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