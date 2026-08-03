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Никол Пашинян вновь стал премьер‑министром Армении

03 августа 2026 06:21
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Никол Пашинян вновь стал премьер‑министром Армении – указ о его назначении подписан после начала работы парламента нового созыва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Никол Пашинян вновь стал премьер‑министром Армении-2

Однако старт работы законодательного органа омрачил громкий скандал. На первое заседание Национального собрания не пригласили главу Армянской апостольской церкви – такое произошло впервые за всю историю страны. Оппозиционные депутаты резко осудили ситуацию, назвав ее проявлением неуважения к духовенству и верующим.

# Никол Пашинян

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