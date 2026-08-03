Никол Пашинян вновь стал премьер‑министром Армении – указ о его назначении подписан после начала работы парламента нового созыва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако старт работы законодательного органа омрачил громкий скандал. На первое заседание Национального собрания не пригласили главу Армянской апостольской церкви – такое произошло впервые за всю историю страны. Оппозиционные депутаты резко осудили ситуацию, назвав ее проявлением неуважения к духовенству и верующим.